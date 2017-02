Von Catharina Oblasser

Bannberg – Schon als Schüler war Helmut Deutsch von Schmetterlingen fasziniert. Ein Schulfreund hatte eine Sammlung auf dem Dachboden, die allerdings geheim bleiben musste, erzählt der Forscher. „Der Vater des Freundes hielt nichts davon, er meinte, das hielte nur vom Lernen ab.“ Schon mit 16 Jahren legte Deutsch sich ein Büchlein an, wo er jeden Fang eintrug und Zeichnungen der Falter anfertigte.

Heute beschränkt sich der Pensionist meist darauf, die Schmetterlinge nur zu betrachten. Jahrzehntelange Routine hilft ihm bei seinen Beobachtungen, beim Bestimmen, Registrieren und Aufzeichnen. Deutschs Forschung ist fast ein Ganzjahresprogramm. „An und für sich dauert die Schmetterlingssaison in Osttirol von Anfang März bis Anfang Oktober. Aber in den letzten Wintern habe ich in Bannberg auch schon zu Weihnachten welche entdeckt“, erzählt der Pensionist.

Zum Begriff Schmetterling fallen den meisten Menschen bunte Schönheiten mit wunderbaren gemusterten zarten Flügeln ein, die tagsüber über die Wiesen tanzen. Doch das trifft nur auf einen kleinen Prozentsatz der Osttiroler Falter zu, weiß der Forscher. „Nur acht Prozent der Tiere sind Tagfalter. Der Rest ist in der Nacht unterwegs.“ Also macht sich auch Deutsch nächtens auf die Suche. „Mit einer Lampe, die starkes UV-Licht ausstrahlt, kann man die Nachtfalter anlocken“, beschreibt er. „Man spannt ein großes Leintuch auf. Darauf lassen die Tiere sich nieder, und man kann sie fotografieren und beobachten.“ Eine gute Spiegelreflex-Kamera mit Makro-Objektiv ist neben Fachliteratur und Mikroskop einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände von Helmut Deutsch. „In der Forschung ist es wichtig, alles genau zu dokumentieren und zu belegen“, erklärt er.

Und was hat Deutsch schon alles erforscht? „In Osttirol sind rund 2230 Schmetterlingsarten heimisch“, erzählt er. „Die kleinste Art ist die Zwergminiermotte, die nur drei bis vier Millimeter Flügelspannweite hat. Zu den größten gehört der Totenkopfschwärmer mit einer Spannweite bis zwölf Zentimeter.“ Eine Entdeckung, die ihn besonders freute, machte Deutsch in den 1990er-Jahren. „Da konnte ich in den Lienzer Dolomiten den Karawankenspanner nachweisen, der bisher nur in Kärnten nachgewiesen wurde.“ Zwar nicht in Osttirol, aber dafür in Osteuropa gibt es sogar einen Falter, der zu Ehren von Helmut Deutsch nach ihm benannt ist: den Scrobipalpa deutschi, der im Ural lebt.

Weitaus am häufigsten in Osttirol sind der kleine Fuchs, der kleine Kohlweißling oder der bekannte Zitronenfalter. Als Schmetterlingsexperte weist Deutsch darauf hin, dass seit dem Beginn seiner Forschungen die Falterwelt auch in Osttirol ärmer geworden ist. „Rund 40 Arten konnten in den letzten 30 Jahren nicht mehr nachgewiesen werden. Dabei sind Schmetterlinge genauso wichtig für die Bestäubung von Pflanzen wie Bienen.“ Er plädiert für mehr Naturbelassenheit.