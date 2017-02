Von Ulli Müller

Ehrwald – Bereits vor einigen Jahren erfolgte die natürliche Besiedlung des Bibers entlang der Loisach zwischen Biberwier und Ehrwald. Der Nager scheint sich auch nach dem „Jahr des Bibers 2016“ in seinem Domizil noch sehr wohl zu fühlen. Langläufer und Spaziergänger, die im „Moos“ unterwegs sind, bestaunen die Arbeit des Bibers, der mit seinen hasenähnlichen, kräftigen Nagezähnen gerade begonnen hat, einen stattlichen Baum am Flussufer der Loisach zu fällen. „Nur selten bekommt man die Tiere zu Gesicht. Sie sind sehr scheu und generell nachtaktiv. Einen Baum mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern könnten sie in einer einzigen Nacht fällen“, weiß der Ehrwalder Thomas Schennach, Altbürgermeister und Obmann der Moosinteressentschaft.

Im Sommer fressen die Biber rund 150 verschiedene Pflanzenarten. Im Winter dient das Fällen der Bäume hauptsächlich zur Nahrungsbeschaffung. Da die Tiere nicht auf Bäume klettern können, um sich die höhergelegenen Knospen und Zweige zu holen, fällen sie kurzerhand einfach den gesamten Baum. Dabei steht der Biber – gestützt durch seinen kräftigen schweren Schwanz – aufrecht vor dem Baum und nagt den Stamm in einer Art Sanduhr­form an. Obwohl der Biber mit seinem exakten Schaffen dafür sorgt, dass der Baum in Richtung Fluss umstürzt, wird die angebissene Weide aus Sicherheitsgründen früh genug von Mitarbeitern der Gemeinde umgeschnitten. In der Praxis belässt man den Baum an der Böschung, um den Bibern die Nahrungsaufnahme zu ermöglichen und diese nicht zum Fällen des nächsten Baumes zu animieren. Der Baum darf dann nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Chefs des Wasserbauamtes Reutte, Wolfgang Klien, entfernt werden.

Zwar müssen laut Schennach von Zeit zu Zeit Verrohrungen und Gräben im Moos freigelegt werden, die die Biber in baumeisterlicher Arbeit verlegen, doch solange sich dies in Grenzen halte, sind die Biber gerne geduldet.