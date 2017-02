St. Johann i. T. – Im letzten Jahr haben die Schutzgebietsbeauftragten des Kaisertales (Bezirk Kufstein), Nicole Schreyer und Philipp Larch, mit einem Projekt begonnen, dessen Ziel die Bekämpfung der Neophyten ist.

Die eingeschleppten Pflanzenarten wie Springkraut und japanischer Staudenknöterich verbreiten sich immens rasch. „Die Kitzbüheler Region ist noch weniger davon betroffen als die Kufsteiner“, sagt Schreyer. Allerdings wurden rund um die Griesner Alm 2016 erstmals im Kaiserbachtal (Bezirk Kitzbühel) diese Pflanzen entdeckt und so weit wie möglich entfernt. Meist sind es Stellen, an denen eine Erdbewegung stattgefunden hat und wo Material aufgeschüttet wurde. In der Folge kommt es zu einer Verseuchung des Gebietes mit diesen Pflanzen. Gefährdet sind vor allem die Moorgebiete.

Heuer sollten die Eulenpopulationen im Kaisertal kartiert werden. „Es gibt kaum Daten darüber, allerdings finden diese im Kaisertal relativ gute Lebensbedingungen vor“, sagt Larch. Mithilfe der Daten können in Folge gezielte Naturschutzmaßnahmen zum Erhalt dieser bedrohten Arten gesetzt werden.

Die Schutzgebietsbetreuer unternehmen immer wieder Exkursionen mit Schülern und sie kommen auch in die Schulen, um den Kindern und Jugendlichen die Besonderheit des Tales näher zu bringen. In der Geschäftsstelle des TVB Kitzalps in St. Johann wird es heuer erstmals monatliche Sprechstunden für Naturinteressierte geben. Die Daten werden noch bekannt gegeben.

Einen Appell möchten Schreyer und Larch an alle Naturnützer richten: „Bitte im Kaisertal auf den Wanderwegen bleiben, speziell jetzt im Winter.“ Die Wildtiere getrauen sich nicht mehr an ihre Futterplätze, wenn sie mehrmals dort gestört werden. Viele sind sich gar nicht bewusst, welchen Schaden sie durch ihr Verhalten anrichten. Allerdings sind Wanderer sehr gerne gesehen im Kaisertal, denn nur wer das Tal kennt und schätzt, wird sich auch dafür einsetzen, sind die Betreuer überzeugt. Übrigens suchen sie immer wieder freiwillige Helfer für diverse Projekte. (be)