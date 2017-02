Von S. Strobl und A. Plank

Innsbruck – Die Raubtiere Wolf und Bär sind in unseren Breiten immer noch gefürchtet. Der Steinadler erfreut sich indes eines ausgezeichneten Rufes. Wildtiere, Beutegreifer und heimliche Rückkehrer sorgen immer wieder für Wirbel, wenn sich ihr Revier mit dem des Menschen überschneidet.

Nach dem Trauma rund um Problembär Bruno wurde die Diskussion über die Bären in letzter Zeit von jener über die Wölfe in den Hintergrund gedrängt, sagt Tirols Tierschutzombudsmann Martin Janovsk­y. „Es gibt nach wie vor die Bärenpopulation in der Provinz Trient. Bei den Bären gehen nur die jungen Männchen auf Wanderschaft, die Weibchen bleiben beim Muttertier“, so Janovsky. Das Wandern ist indes der Wölfe Lust: Beispielhaft ist die Route des Wolfes Alan (1500 km Distanz, 800 km Luftlinie) in 47 Tagen. „Wenn man diesen Aktionsradius auf Mitteleuropa umlegt, wird es nachvollziehbarer, dass ,plötzlich‘ wie aus dem Nichts ein Wolf wo auftauchen kann und davor oder danach nichts bemerkt wird“, resümiert der Tieranwalt. Der Wolf „Slavc“ zog 2012 etwa unbemerkt durch vier österreichische Bundesländer.

Wie die TT berichtete, wurden dieser Tage wieder zwei neue Wölfe im Südtiroler Gadertal aufgenommen. Bauernvertreter forderten umgehend den Abschuss. „Wölfe vermehren sich schneller als Bären, sie sind Rudelwesen. Das stellt uns vor neue Herausforderungen. Es ist jedenfalls so, dass es sich um national und international geschützte Tiere handelt und Abschüsse keine Option sind“, so Janovsky. Diese seien lediglich die letzte Konsequenz, wenn die Tiere, angefüttert durch die Menschen, in die Zivilisation vordringen und zur Gefahr werden.

Mittlerweile seien sehr viele Wildtierkameras aufgestellt, es sei somit klar, dass immer wieder Wölfe abgelichtet werden, wie zuletzt am Brenner. Das heiße aber nicht, dass sich die Tiere in diesem Gebiet niederlassen. Vielmehr sind sie auf der Durchreise. „Die Situation in Südtirol, wo ein Rudel bestehen soll, würde zeigen, dass die Wiederansiedlung in eine neue Phase eingetreten ist“, so Janovsky, der für das Konfliktmanagement der Wildtiere zuständig ist. Über kurz oder lang werden Wölfe auch in Nordtirol kommen, um zu bleiben, sagt er. Darauf sei man vorbereitet.

Fleißig an ihrer neuen Tiroler Heimat bauen die Biber (deren natürlicher Feind der Wolf ist). Sie haben zuletzt im Unterinntal für Ärger gesorgt, indem sie Bäume in der Nähe von Straßen bearbeiteten. Vor über hundert Jahren verschwand der Biber aus Tirol. Heute ist das Nagetier in Europa streng geschützt. Wurde er früher wegen seines Fells gejagt, so macht ihm heute der enger werdende Naturraum zu schaffen. Trotzdem breitet sich der Biber von Bayern kommend in Tirol wieder aus. 130 Reviere (1 bis 5 Tiere) zählt die Biberbeauftragte Monika Eder derzeit. „Der Biber ist nachtaktiv. Daher ist die genaue Anzahl der Tiere schwer zu bestimmen.“ Da die Tiere geschützt sind, darf man weder Biber noch ihre Bauten eigenhändig beseitigen, auch wenn er mit einem Damm ein Feld unter Wasser setzt oder sich über einen Gartenbaum hermacht. Anlaufstelle in solchen Fällen sind Tirols Biberbeauftragte, so Eder.

Auch einige Beutegreifer sind im Visier von Vogelbeobachtern und Bauern. Ein heißes Thema ist der Habicht, der als Hühnerjäger in Verruf geraten ist. Er greift blitzschnell aus einem Versteck an, erläutert Katharina Bergmüller, Leiterin von Bordlife Tirol. Ornithologen vermuten trotzdem, dass der Habicht in Tirol eher untervertreten ist. Indessen hat sich der Steinadler so weit erholt, dass die Population gesättigt ist. Wie Bergmüller sagt, häufen sich beim Steinadler aber Bleivergiftungen. Auch beim Uhu, dem größten Felsbrüter, gibt es Probleme. Dieser fühlt sich von Kletterern gestört.

Um Ansiedlung geht es bei vielen Tieren nicht. „Wir schauen, dass die Tiere, die kommen, bleiben können“, erklärt die Biologin. Der Bestand wird auch durch das Angebot von Nahrung reguliert.

Interessante Studien kommen aus Kanada. Wenn Säugetiere wie der Wolf unterwegs sind, beeinflusst er das Verhalten des Wilds. So nahmen die Waldschäden ab, weil das Wild wieder auf der Hut ist. Infos: www.tirol.gv.at.