Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Noch ist das Thema Kälte in Tirol nicht abgehakt. „Der Montag beginnt recht kalt. Im Inntal müssen wir in der Nacht mit leichten Monusgraden rechnen, in den höheren Gebirgstälern kann das Thermometer auch auf -8 Grad absinken“, sagt Christoph Zingerle von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG). Bereits im Lauf des Montags wird es dann leicht föhnig und nachmittags sehr warm. Der Föhn zieht sich auch in den Mittwoch hinein, spätestens am Donnerstag kommt ein neuer Kälteeinbruch. „Wir rechnen mit kräftigem Regen und z. B. in Osttirol auch mit Schneefall auf bis zu 1000 Meter“, sagt Zingerle.

Dieses Wetter macht den Bienen in Tirol zu schaffen. „Die Bienenvölker haben zwar noch Futterreserven, aber sie fliegen erst ab 10 Plusgraden aus“, erklärt der Präsident des Tiroler Imkerverbandes, Reinhard Hetzenauer. Wenn Bienen nicht ausfliegen, können sie auch nicht bestäuben. „Im Moment ist alles gestoppt und das trifft vor allem den Löwenzahn, der derzeit im Inntal blüht. Ich fürchte, dass wir heuer im Mai keinen Löwenzahnhonig ernten werden“, so Hetzenauer. Die frostigen Temperaturen bremsen zudem die Entwicklung der Sommerbienen, die die Honigsammler sind. „Im Winter befinden sich in einem Stock etwa 10.000 Bienen. Jetzt werden die Sommerbienen geboren und ein Stock wächst dann so auf 60.000 Tiere an. Wegen der Kälte schränkt die Königin aber die Eiablage ein, weil sie die Brut nicht auf 35 Grad wärmen kann, die es bräuchte“, sagt Hetzenauer.

Dass die Bienen im Stock bleiben, ist laut dem Osttiroler Obstbauer Hermann Kuenz nicht das Problem. „Die Blüten wurden vor der Frostperiode schon ausreichend bestäubt.“ Weil noch weitere kalte Tage zu erwarten sind, ist die Sorge um die Obstkulturen dennoch nicht ausgestanden. Eins scheint leider sicher: „Wenn man keinen Schutz hat, muss man mit massiven Schäden rechnen“, so Kuenz.

Besser steht es ums Tiroler Gemüse: „Wir sind halbwegs mit einem blauen Auge davongekommen. Momentan sieht es nicht danach aus, dass wir ähnlich große Schäden wie im Vorjahr haben“, meint der Obmann der Tiroler Gemüsebauern Josef Schirmer nach der sehr frostigen Nacht von Donnerstag auf Freitag. Gurken und Zucchini sind zwar laut Schirmer „kaputt“, beim Salat gibt es dagegen fast keine Schäden. Ob die anderen Gemüse wie Kohlrabi und Brokkoli richtig aufschießen und in gleicher Qualität wie ohne Frost geerntet werden können, ist aber noch offen.