Neustift i. St. – Rosa Illmer aus Seduck im Oberbergtal im Stubai war sich schon am Montag sicher. Um die Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr habe sie aus dem Fenster gesehen und auf dem Feld vor ihrem Haus einen Wolf beobachten können. „Ich weiß, wie Wölfe ausschauen. Ich habe sie schon ein paarmal im Alpenzoo gesehen“, beteuerte sie auch gegenüber ihrer Familie den Wahrheitsgehalt ihrer Beobachtung. Aber nur ihr Neffe, der in den Nächten zuvor öfters Wolfsgeheul gehört haben will, wollte ihr zunächst glauben.

Am Mittwoch ging schließlich die Meldung die Runde, dass in Fulpmes drei Schafe getötet und vier verletzt wurden. Möglicherweise ein Wolf, wie Martin Ja­novsky, Beutegreifer-Experte des Landes, erklärte. Ein Ergebnis der genetischen Bestimmung wird erst in drei Wochen vorliegen. Für Rosa Illmer ist der Fall hingegen längst klar. Sie sieht sich durch die attackierten Schafe in Fulpmes in ihrer Beobachtung vom Montag bestätigt: „Ich bin mir sicher, dass es der Wolf war, den ich gesehen habe.“ (np)