Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Im Frühling finden sich Spatz, Meise und Co. wieder vermehrt in der Luft, Zugvögel folgen ihrem Jahresrhythmus und ziehen zu ihren Brutplätzen. Dabei stoßen die Tiere immer wieder unvermutet auf unsichtbare Hindernisse in Form von Fensterscheiben. Hochrechnungen zufolge sind europaweit, wo die moderne Architektur inzwischen durch viel Glas geprägt ist, rund 250.000 Vögel betroffen.

„Nach der Lebensraumzerstörung und streunenden Hauskatzen ist der Vogelanprall an Glasflächen eine der größten, menschengemachten Gefahren für Vögel“, sagt Wilfried Doppler von der Wiener Umweltanwaltschaft. „Oft erleiden die Tiere beim Aufprall innere Verletzungen, flattern noch in ein Gebüsch und erliegen dort ihren Verletzungen, ehe sie von anderen Tieren erbeutet werden.“ Totfunde seien daher oft nur „die Spitze des Eisbergs“.

Vögel können durchsichtiges Glas nicht als solches wahrnehmen oder werden von im Glas gespiegelten Bäumen bzw. dem Himmel irritiert. Deshalb beauftragte die Wiener Umweltanwaltschaft den Wiener Ornithologen Martin Rössler, nach Lösungen zu suchen.

Bei Tests in einem so genannten Flugtunnel fliegen Vögel auf zwei Glasscheiben zu: ein herkömmliches Fensterglas und eine mit Mustern versehene Variante, die Vögel abhalten soll. Weichen dabei 90 von 100 Vögeln aus, kann das Glas als Vogelschutzglas bezeichnet werden.

Ein unsichtbares Netz fängt die Vögel auf, sodass bei den Tests keine Tiere zu Schaden kommen. Mit dieser Methode konnte herausgefunden werden, welche Arten von Mustern den Vögeln beim Erkennen der Glasscheiben wirklich helfen. Probleme für den Menschen mit der Sicht nach draußen sieht Doppler bei dieser Lösung nicht. „Die menschlichen Augen fokussieren zwischen dem Muster hindurch. Bereits zwei bis drei Millimeter breite Streifen mit einem Deckungsgrad von insgesamt sieben Prozent der Fläche bringen ein gutes Ergebnis.“

Weniger dramatisch sieht Architektin Kathrin Aste vom LAAC-Architekturbüro Innsbruck die Lage. „Sämtliche Glasfassaden in Frage zu stellen oder Normen für den Vogelschutz einzuführen, wäre undifferenziert.“ Problematisch seien nur die hochtransparenten Scheiben, die keine Spiegelung haben. „Es kommt auf die einzelne Situation an, auf den Standort des Gebäudes und was hinter der Scheib­e steht“, sagt die Architektin. In Einzelfällen müssten Lösungen gefunden werden. Eine Überregulierung in diesem Bereich führe nach Aste aber zu räumlichen Nachteilen und grotesker Gestaltung.

Ein stärkeres Bewusstsein für die Gefahr von Vogelschlag an Glasfassaden hält dagegen BirdLife-Österreich-Geschäftsführer Gábor Wichmann für nötig. „In der Stadt ist eine gewisse Gefahr unvermeidlich. Aber wenn Aussichtsplattformen gebaut werden, auf hohen Punkten und logischerweise für eine bessere Sicht mit viel Glas, dann ist das für die Tiere besonders gefährlich.“

In Deutschland gibt es dafür ein prominentes Beispiel: Am beliebten Drachenfels in Nordrhein-Westfalen wurde ein Ausflugslokal mit speziellem Glas ausgestattet, das durch UV-Licht Vogelschlag vermeiden soll. Doch Umweltschützer kritisierten die mangelnde Wirksamkeit. Mit Erfolg: Die Fensterscheiben mussten nachträglich mit einem Muster ausgestattet werden. „Nicht alle Vogelarten können überhaupt im UV-Bereich sehen. Deshalb ist dieses spezielle Glas, das über UV-Licht die Vögel vom Aufprall abhalten soll, nicht immer wirksam“, sagt Doppler. Andere Forscher glauben hingegen an einen zukünftigen Erfolg dieser Methode.

Auch gläserne Lärmschutzwände sind ein gefährlicher Ort für Vögel. Keine Lösung sind aber die bekannten schwarzen Greifvogel-Aufkleber, die Vögel nicht abhalten. „Zwei, drei dieser Greifvogel-Aufkleber pro Scheibe halten Vögel nicht auf. Und mehr klebt niemand auf“, sagt Wichmann. Dadurch würde lediglich die Aussicht beeinträchtigt.