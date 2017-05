Von Harald Angerer

Kitzbühel – Und er nagt wieder – nach dem Winter sind die Biber am Schwarzsee in Kitzbühel wieder aktiv geworden und damit kommen auch wieder die kritischen Stimmen zu Tage. So auch bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Kitzbühel. „Wie geht es jetzt mit dem Biber weiter, soll der bleiben? Es gibt ja wieder große Schäden“, will GR Ludwig Schlechter (VP) vom Seereferenten Rud­i Widmoser (Grüne) wissen. „Das liegt nicht an mir, das Tier ist geschützt“, sagt dazu Widmoser.

Man dürfe den Biber nicht vertreiben, „aber wir können ihm das Leben schwermachen“, schildert der Seereferent. So habe man verschiedene Maßnahmen gesetzt. Zum Beispiel wurde der Biber in den südöstlichen Bereich des Sees gedrängt. Es wurde auf Bäumen Schutzfarbe aufgetragen oder die Jungbäume mit Zäunen umwickelt. „Wenn er nicht mehr genug Nahrung findet, wandert er vielleicht auch ab“, sagt Widmoser. Würde das nicht passieren, werde man sich mit dem Biber abfinden müssen. Auch seien die Probleme am Schwarzsee nicht so groß wie anderenorts, wo zum Teil sogar das Grundwasser vom Bibe­r beeinflusst werde.

Ein Umstand, mit dem sich Schlechter allerdings nicht abfinden will. „Ich wünsche mir, dass der Schwarzsee unser Juwel bleibt und nicht vom Biber zerfressen wird“, sagt Schlechter. Es gebe aber nur die Möglichkeit, den Biber einzuschränken, betont Widmoser. „Wir haben auch schon einen Antrag an die Bezirkshauptmannschaft gestellt, die Biber abzusiedeln. Die haben uns aber dann gefragt, wohin wir ihn bringen wollen“, sagt Widmoser. Auch woanders würde das Tier Probleme verursachen. Der Mensch werde sich aber mit den Wildtieren wieder vermehrt arrangieren müssen. Der Seereferent möchte nun für mehr Information in der Bevölkerung sorgen und hat für Freitag, den 12. Mai, eine Infoveranstaltung am Schwarzsee angesetzt. Der Biberbeauftragte des Landes wird ab 19.30 Uhr vor Ort sein und bei einem Rundgang um den See mehr zu den Bibern erklären.

„Eines ist aber sicher, die Biber am Schwarzsee werden nicht mehr. Denn das Biberpaar verjagt sogar die Jungen nach zwei Jahren“, versucht Widmoser zu beruhigen. UK-GR Manfred Filzer kann der Aufregung um den Biber wenig abgewinnen. „Wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, wie viel Grund wir Menschen verbrauchen und nicht, wie viel Bäume der Biber fällt“, regt Filzer seine Gemeinderatskollegen zum Nachdenken an.