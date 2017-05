Radfeld – Zuerst wollte sie so gar nicht aus ihrer Box, dann dauerte es nur ein paar Sekunden und die riesige Uhu-Dame mit einer Spannweite von 1,70 Metern war im Wald verschwunden.

Das geschützte Tier war im Dezember des Vorjahres im Bereich Maukenbach in Radfeld vermutlich von einem Auto angefahren und dem Aufsichtsjäger übergeben worden. Nach einem kurzen Aufenthalt im Alpenzoo wurde der Uhu im Greifvogelpark in Telfes von Mathias Premm gesund gepflegt: „Das Tier hatte Hämatome am Kopf, zurückgeblieben ist eine Beeinträchtigung eines Auges“, erklärt dieser. Da die Tiere aber hauptsächlich in der Nacht mit dem Gehör jagen, habe man sich entschieden, den Uhu wieder freizulassen. Und zwar in seinem Heimatrevier in Radfeld.

Die örtlichen Jäger jedenfalls freuten sich sehr, als die Uhu-Dame auf der „Christawies“ auf 1200 Metern ihre ersten Schwünge machte. (mm)