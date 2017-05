In Myanmar häuten Wilderer immer öfter Elefanten. „In den Wäldern Myanmars werden derzeit vermehrt riesige blutige Fleischberge gefunden“, teilte die Organisation WWF am Dienstag mit. Die Haut der Tiere solle zu Kosmetik verarbeitet werden. In diesem Jahr seien in dem südostasiatischen Land bereits 20 Elefanten getötet worden. Seit 2013 seien insgesamt 110 Tiere der Wilderei zum Opfer gefallen, schreibt der WWF. Meist würden die Tiere mit selbstgebauten Giftpfeilen beschossen, an denen sie erst nach einem langen Todeskampf sterben.

„Anders als sonst haben es die Wilderer nicht auf die Stoßzähne abgesehen“, sagte Katharina Trump, WWF-Expertin für Wildtierkriminalität. „Die Haut der Tiere wird zu Cremes verarbeitet. Angeblich soll es gegen Hautkrankheiten helfen. Aber das ist natürlich Aberglaube.“ Dem WWF zufolge leben derzeit noch etwa 2.000 Elefanten in Myanmar. Das Überleben der Tiere sei ernsthaft bedroht. (dpa)