Innsbruck - Mit ihrem Hubschrauber fliegt die Polizei von Orange County in Kalifornien die Küste entlang. Die Beamten schalten den Lautsprecher an, denn sie haben eine Warnung (im Video bei Minute 4.00) an die Surfer und Bootfahrer in der Nähe des Strandes auszusprechen: "Wir müssen Ihnen mitteilen: Sie paddeln in der Nähe von 15 großen Weißen Haien."

Die Raubfische waren bis in die Brandungszone vorgedrungen. in dem am Donnerstag auf Facebook veröffentlichten Video, riet die Polizei "das Wasser ruhig zu verlassen." Verletzt wurde niemand.

Ein Weißer Hai wird durchschnittlich rund vier Meter lang und wird als sehr gefährlich eingestuft. Jährlich kommt es weltweit zu etwa drei bis sieben tödlichen Zusammentreffen zwischen Hai und Mensch. (TT.com)