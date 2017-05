St. Veit in Defereggen - Auf 2000 Metern Höhe schlug in St. Veit in Defereggen bereits am Samstag ein Blitz in einem Waldstück ein und setzte es in Brand. Sofort begannen die Feuerwehren der Gegend, mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, das Feuer in dem unwegsamen Gelände am Bergler Berg zu bekämpfe. Der Einsatz musste aber bei einsetzender Dunkelheit abgebrochen werden.

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es in dem Gebiet erneut zu starker Rauchentwicklung. Wieder rückten die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit aus. Der Polizeihubschrauber aus Innsbruck wurde ebenso zu Hilfe gerufen, wie ein Militärhubschrauber, der Material und Feuerwehrleute zum Brandherd bringen sollte. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, waren die Löscharbeiten am Sonntagabend noch im Gange. (TT.com)