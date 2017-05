Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, St. Veit i. D. – Bis zu sechs Hubschrauber und 90 Freiwillige und Hauptamtliche kämpfen seit Donnerstag vergangener Woche gegen den Waldbrand am Hechenberg im Westen von Innsbruck. Dabei standen zeitweise gleichzeitig die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwilligen Feuerwehren Hötting, Wilten und Mühlau, Bergrettung, Polizei, Mobile Überwachungsgruppe (MÜG), Rotes Kreuz und Bundesheer im Einsatz. Nachdem am Samstag um 13 Uhr zunächst „Brand aus“ gegeben wurde, flammte der Waldbrand gestern Mittag erneut auf – und die Löscharbeiten liefen wieder an, um wenig später erfolgreich abgeschlossen zu werden. Insgesamt verbuchten die Hubschrauber in den vergangenen Tagen rund 1000 so genannte Rotationen – also Aufnahme das Wassers, Flug zum Brandherd, Wasserabwurf und Rückkehr zum Löschwasserbassin.

Für gestern war zunächst der Einsatz eines Hubschraubers des Innenministeriums mit einer Wärmebildkamera geplant, um weitere Glutnester aufzuspüren. Dieser musste aber wegen des schlechten Flugwetters auf heute verschoben werden, wie Einsatzleiter Helmut Hager von der Berufsfeuerwehr Innsbruck erklärte. Dank des einsetzenden Regens im betroffenen Gebiet machte sich auch erstmals bei den Einsatzkräften so etwas wie Entspannung breit. Zur Sicherheit wird das Gerät zunächst aber noch in der Nähe des Einsatzbereiches bleiben – für den Fall, dass Glutnester tief im Boden das Feuer neu aufflammen lassen, wie Hager erklärt. Erst in den kommenden Tagen werde man Schritt für Schritt den Einsatz beenden.

Wenn der Einsatz endgültig offiziell abgeschlossen und dessen Kosten sowie der entstandene Schaden im Wald beziffert sind, wird auch die Polizei die angekündigte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einbringen. Denn für jene zwei Wanderer aus dem deutschen Raum, die für den Brand verantwortlich sein sollen, wird es wohl ein juristisches Nachspiel geben. Es geht um die fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst, die mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Wie berichtet, hatten der 24-jährige Mann und seine 21-jährige Begleiterin im Bereich der Brandstelle eine Rast eingelegt und eine Zigarette geraucht. Gegenüber der Polizei gaben sie an, diese ausgedrückt und sich anschließend versichert zu haben, dass sich keine heiße Asche mehr an dem Stummel befand. Erst dann hätten sie den Zigarettenstummel weggeworfen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bereits beim Ausdrücken ein Funke auf eine trockene Stelle gefallen ist und dadurch das Feuer ausgelöst wurde.

Ob und in welchem Ausmaß die Verursacher für die Einsatzkosten aufkommen müssen, steht noch nicht fest. Diese dürften jedenfalls enorm sein. „Die Flugstunde eines Hubschraubers kostet je nach Modell und Ausstattung zwischen 2400 und 9000 Euro“, erklärt Roy Knaus, Chef von Heli Tirol. Mit dem „Super Puma“ war in den vergangenen Tagen auch das leistungsstärkste Luxusmodell seiner Flotte in Innsbruck im Brandeinsatz. Geht man von durchschnittlichen Kosten von 5000 Euro für eine Flugstunde aus und multipliziert sie mit den rund 1000 Rotationen zu je drei Minuten, so dürfte alleine die Luftunterstützung etwa 250.000 Euro gekostet haben.

Landesforstdirektor Josef Fuchs und Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl fordern Wanderer und Spaziergänger auf, mit Feuer im Wald höchst achtsam umzugehen. Ein generelles Rauchverbot, wie es beispielsweise in Deutschlands Wäldern von Anfang März bis Ende Oktober gilt, lehnen sie jedoch ab. Da diese Vorschrift schwer zu kontrollieren und sanktionieren sei, müsse man vielmehr an den gesunden Menschenverstand und das Verantwortungsbewusstsein appellieren.

„Brand aus“ hieß es gestern übrigens in St. Veit im Defereggental. Dort hatte am Samstag ein Blitzschlag einen Waldbrand ausgelöst.