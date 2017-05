Innsbruck – Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben ein großangelegten Naturschutzprojektes zur Förderung der Artenvielfalt in heimischen Wäldern gestartet. Denn Bäume und Sträucher wie Schneebirne, Flaum­eiche oder Blasenstrauch sind in Österreichs Wäldern selten geworden und stehen auf der Roten Liste für gefährdete Arten oder sind regional vom Aussterben bedroht. Neben der Schneebirne als „stark gefährdet“ gelten etwa die Zwergbirke, der Europäische Wildapfel, der Speierling oder die Weißtanne.

Bis zum Jahr 2020 wollen die Bundesforste daher insgesamt rund 100.000 seltene Bäume und Sträucher in allen 121 Bundesforste-Revieren in ganz Österreich pflanzen. Insgesamt 35 verschiedene Pflanzenarten – Nadel-, Laub- und Wildobstbäume sowie Blühsträucher – sollen dann in den heimischen Wäldern künftig wieder öfter anzutreffen sein. Die ersten 20.000 Setzlinge wurden bereits im vergangenen Jahr ausgepflanzt, Tausende weitere werden in den nächsten Wochen folgen. Beste Pflanzzeiten sind Frühling und Herbst, wenn Luft- und Bodentemperatur sowie die Niederschlagsintensität den Jungpflanzen optimale Wachstumsbedingungen bieten.

Auch in allen 19 Tiroler Forstrevieren der Bundesforste werden je nach Bedarf und natürlichem Vorkommen seltene Baumarten nachgepflanzt. Der Schwerpunkt wird dabei vor allem auf alpinen und hochalpinen Arten liegen wie der Zirbe, Bergulme, Alpenjohannisbeere, Schneebirne, Spirke und Eberesche. In niederen Lagen werden Winter- und Sommerlinde gepflanzt. In Summe werden es alleine in Tirol 15.000 seltene Bäume und Sträucher sein, die die Österreichischen Bundesforste in den kommenden fünf Jahren pflanzen werden. Die Bundesforste sind in Tirol mit zwei Betrieben vertreten – Forstbetrieb Oberinntal mit Sitz in Hall und Forstbetrieb Unterinntal mit Sitz in Hopfgarten i. B. – und bewirtschaften in Summe rund 250.000 Hektar Fläche, darunter auch große Schutzwaldgebiete. (TT, np)