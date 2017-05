Von Angela Dähling

Ried i. Z. – Sie sind Einwanderer der anderen Art, die invasiven Neophyten. Doch so außerirdisch, wie der Name klingt, sind die Pflanzen wie das Indische Springkraut oder die Kanadische Goldrute nun auch wieder nicht. „Neophyten sind Pflanzen, die erst seit der Entdeckung Amerikas 1492 nach Tirol gelangt sind. Dazu zählen rund 21 Prozent der in Tirol vorkommenden Arten. Einige dieser Pflanzen haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem im Bereich des Zillers stark ausgebreitet. Sie wurden invasiv und verdrängen heimische Tier- und Pflanzenarten“, weiß Thekla Hauser vom Zillertaler Planungsverband, der auf seiner Homepage umfassend zum Thema informiert.

Hauser koordiniert für den Planungsverband in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, dem Tiroler Bildungszentrum, dem Neophytenkompetenzzentrum, der Bezirkslandwirtschaftskammer und weiteren Institutionen ein fünfjähriges Pilotprojekt, das jetzt im Zillertal startet. Gemeinsam will man im Rahmen einer großen Flurreinigung der anderen Art den Neophyten den Kampf ansagen. „Je mehr Menschen sich an der Aktion beteiligen, desto größer wird der Erfolg sein, die unliebsamen Pflanzen in der Region wieder loszuwerden. Sowohl Grundeigentümer als auch Gemeinden, Privatgärtner, Vereine oder Privatpersonen werden gebeten, sich aktiv an der Sammlung, die Ende Juni/Anfang Juli stattfinden wird, zu beteiligen“, erklärt Hauser.

Für eine fachgerechte Entsorgung werden in den Zillertaler Bauhöfen eigene Container zur Verfügung gestellt, wo jeder die Pflanzen kostenlos abgeben kann. Denn keinesfalls sollte man sie über den eigenen Kompost entsorgen.

Es gibt unter den Mitarbeitern des Bauhofs in jeder Gemeinde einen Neophytenbeauftragten, der die Arbeiten koordiniert und an den man sich bei Fragen wenden kann.

Der Sammeltermin ab Ende Juni hat seinen Grund. Er wurde mit dem Biologen Matthias Karadar vom Tiroler Bildungsforum abgestimmt. „Das Springkraut sollte unmittelbar vor der Blüte, mit der Mitte Juli in unseren Breiten zu rechnen ist, entfernt werden. Die Blüte muss noch geschlossen sein, denn die Samen springen sonst bis zu acht Meter weit. Wenn man es bereits im Mai entfernt, kommt es im August wieder“, gibt Hauser die Informationen des Biologen weiter. Auch die Projektdauer von fünf Jahren hat einen Hintergrund: Der Samen des Springkrauts hat eine Überlebensdauer von vier Jahren.

„Dieses Pilotprojekt zum Neophytenmanagement ist das am breitesten aufgestellte, das es in Tirol jemals gab“, sagt Konrad Pagitz, Leiter des Neophytenkompetenzzentrums in Tirol. Weil die ganze Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen ist, gibt Pagitz vorab Tipps zur erfolgreichen Bekämpfung. Sein Vortrag wird einmal am Dienstag, den 6. Juni, um 20 Uhr im Festsaal Strass und einmal am Dienstag, den 13. Juni, um 20 Uhr im Kultursaal Schwendau abgehalten.

Ende April wurden bereits Gemeindearbeiter, die Bautrupps der TVBs, Mitarbeiter der Bundesforste, der Straßenmeisterei, des öffentlichen Wasserguts sowie Waldaufseher und die Bergwacht zum Thema umfassend informiert. Über die Landwirtschaftskammer werden die Bauern zur Mithilfe aufgerufen. Denn mithelfen sollen alle. „Wir wissen derzeit noch nicht, welche Neophyten­arten abseits der am weitesten verbreiteten bei uns bereits wachsen“, sagt Hauser. Das wolle man mit Hilfe der Bevölkerung, die Bilder etwaiger Neophyten an naturimgarten@tsn.at schicken kann, nun feststellen.

Zumal einige davon auch eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. So kann der Hautkontakt mit Riesenbärenklau in Verbindung mit Sonnenlicht Hautverbrennungen bis zum dritten Grad auslösen und er sollte daher nicht ohne Schutzkleidung berührt werden. Das Beifußblättrige Traubenkraut ist stark allergen und kann bei Hautkontakt oder bei Menschen mit Heuschnupfen zu allergischen Reaktionen führen. Und auch das Schmalblättrige Greiskraut, dessen gelbe Blüten oft entlang von Bahndämmen und Straßen blühen, hat es in sich, denn es ist giftig für Weidetiere und Bienen. Ziel der Aktion ist, das Tal bestmöglich von den unliebsamen Pflanzen zu befreien, damit die heimischen Pflanzen von ihnen nicht weiter verdrängt werden.