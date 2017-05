Vancouver - Eine Menschentraube steht in Richmond in Kanada an einem Pier und blickt ins Wasser. Dort schwimmt ein Seelöwe. An vorderster Front ein kleines Mädchen. Sie greift mit der Hand in Richtung des Tieres. Dieses schnappt ein erstes Mal nach ihr. Gelächter. Das Mädchen setzt sich an den Rand des Piers - will den Seelöwen wohl näher beobachten oder posiert für ein Foto.

Jetzt fasst der Seelöwe das Mädchen am Zipfel ihres weißen Kleides und zieht es Unterwasser. Angsterfülltes Schreien. Ein Mann springt ins Wasser und rettet das Mädchen aus dem Meer. Sie und ihre Familie sollen unter Schock gestanden haben. Verletzt wurde sie dabei nicht.

Die Videoaufnahmen, die der Student Michael Fujiwara in der Nähe der kanadischen Großstadt Vancouver gemacht hat, zeigen wieder einmal, dass Wildtiere kein Spielzeug sind. Knapp 6,5 Millionen Mal (Stand Montagvormittag) wurde das Video auf YouTube bereits geklickt.

"Sie haben das Tier gefüttert"



Der Lokalzeitung "Vancouver Sun" sagte Fujiwara, dass der Seelöwe eine Menge Aufmerksamkeit von den Passanten erhalten habe. "Inklusive dem Mädchen. Sie und ihre Familie haben das Tier mit Brotstückchen gefüttert. Dann fühlte sich der Seelöwe wohl etwas zu wohl."

Professor Andrew Trites, Direktor des Institutes für Meeressäugetiere an der Universität von British Columbia, betonte gegenüber dem kanadischen Fernsehsender "CBC News", dass man nicht dem Tier die Schuld für den Zwischenfall geben dürfe. "Meine erste Reaktion auf das Video ist, wie blöd manche Menschen eigentlich sind, dass sie die Tierwelt nicht mit dem nötigen Respekt behandeln."

Es habe sich bei dem Tier um einen männlichen Kalifornischen Seelöwen gehandelt, erklärte Trites weiter. "Ein riesiges Raubtier. Das sind keine Zirkustiere. Sie sind den Umgang mit Menschen nicht gewohnt." Nach dem Mädchen habe der Seelöwe geschnappt, weil er es für Futter gehalten habe.

"Lass die Wildnis Wildnis sein"



Der Forscher hofft, dass das Video die Menschen wieder etwas mehr sensibilisiert. Ihnen klar macht, dass man Wildtiere wie einen Seelöwen nicht füttern sollte. "Haltet Abstand. Beobachtet die Tiere, aber lasst die Wildnis Wildnis sein", ist seine Botschaft. (bfk)