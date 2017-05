Wegen eines aufziehenden Zyklons haben die Behörden in Bangladesch die Evakuierung der Küstenregion angeordnet. Die Bewohner tiefer liegender Landabschnitte sollten ihre Häuser verlassen und Zuflucht in bereitgestellten Unterkünften suchen, erklärte der Katastrophenschutz am Montag.

Zuvor waren Fischer aufgefordert worden, nicht mit ihren Booten auszulaufen. Die Regierung hat bereits Hilfsgüter in die Region geschickt. Zyklon Mora sollte die Hafenstadt Chittagong am Dienstag (Ortszeit) erreichen. Am Montagabend hatte der Sturm eine Geschwindigkeit von 62 bis 88 Kilometern pro Stunde. (APA/dpa)