Von Catharina Oblasser

Prägraten – Der Boden ist die Grundlage für alles, dennoch kommt ihm bei Umweltdiskussionen weit geringere Aufmerksamkeit zu als der Luft, dem Wasser oder dem Wald. Ein internationales Projekt soll das ändern, und Prägraten ist als Pilotgemeinde mit dabei.

„Am 4. und 5. Juli findet in Prägraten ein Bodentag statt“, informiert Dagmar Rubatscher vom Klimabündnis Tirol. Das Klimabündnis ist neben dem Land Tirol und der Universität Innsbruck einer der drei österreichischen Projektpartner. An diesem Bodentag geht es im wahrsten Sinne des Wortes tiefschürfend zur Sache. Forstmitarbeiter werden im Prägratner Wald ein Bodenprofil erstellen. „Dabei gräbt man ein Loch bis zum Ausgangsgestein“, schildert Rubatscher. Daraus lassen sich die Bodenhorizonte ablesen. Das Profil gibt auch Aufschluss darüber, wie es um das Leben im Boden bestellt ist, ob der Untergrund rutschungsgefährdet ist und vieles mehr. „Im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Flächen ist Waldboden noch nicht so gut erforscht“, sagt Rubatscher. „Dabei wäre das sehr wichtig.“

Was der Prägratner Waldboden alles verbirgt, kann jeder Interessierte miterkunden. „Am Dienstag, den 4. Juli, findet um 18 Uhr im Dorfsaal ein Vortragsabend statt“, sagt der Prägratner Bürgermeister Anto­n Steiner. Der Abend steht unter dem Motto „Boden – eine nicht erneuerbare Ressource“. Am Mittwoch, den 5. Juli, geht es am Vormittag in den Wald, um das Bodenprofil in Augenschein zu nehmen. Die dritte und die vierte Klasse der Volksschule werden ebenfalls dabei sein. „Alle sind eingeladen, teilzunehmen, ob aus dem Dorf oder von auswärts“, sagt Steiner.

Insgesamt fünf Staaten beteiligen sich an dem alpenweiten Projekt: neben Österreich, Slowenien und Italien auch Deutschland und Frankreich. In Tirol gibt es mit Volders, Reith bei Seefeld und Wildermieming drei weitere Projektgemeinden. Dort sollen ab Herbst ebenfalls Aktionstage stattfinden.

Ziel des dreijährigen Projekts ist die Vernetzung, aber vor allem die Bewusstseinsbildung bei Entscheidungsträgern, sagt Dagmar Rubatscher. „Unser Boden ist der allerwichtigste Kohlenstoffspeicher überhaupt. Er soll nicht verschmutzt oder durch schweres Gerät für die Forstarbeit zerstört werden.“ Besonders wichtig ist für das Klimabündnis die möglichst sparsame Verbauung.