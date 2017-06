Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Trockenheit nimmt Osttirols Bauern in Geiselhaft. Aufgrund der Ausfälle beim ersten Heuschnitt wird schon über eine Dürreversicherung nachgedacht. Das Vieh kann auch nicht aufgetrieben werden, auch auf den Almen herrscht Wassermangel. Dieser zeigt sich auch in Teilen Nordtirols.

Der Figlsee ist der meistfotografierte Gebirgssee Tirols. Das hat damit zu tun, dass sich bei idealen Bedingungen die Kalkkögel im Wasser spiegeln. Groß war der See nie, nun ist er nur noch eine Lache. Johann Holzknecht, Obmann der Alm, bestätigt das. Generell sei es viel zu trocken. Im Senderstal bei Grinzens seien einige kleine Bäche heuer nicht aufgetreten. Holzknecht hofft, dass noch Regen fällt, das Vieh werde erst am 10. Juni aufgetrieben. In anderen Jahren diente der See den Tieren als Tränke, nun müssen sie bergabwärts zur Salfeinser Hütte wandern. „Die Kühe sind nicht dumm, die gewöhnen sich daran“, sagt der Obmann.

Der Sistranser Hirte Adolf Raitmair, der die Tiere seit 20 Jahren auf dem Patscherkofel versorgt, spricht von einer Trockenheit, die er noch nie erlebt habe. „Früher konnten wir Wasser aus einer Quelle auf dem halben Weg zur Niederalm holen. In diesem Jahr ist da nicht einmal ein Rinnsal.“ Auch er hofft, dass es noch regnet, er wolle kommenden Mittwoch mit 50 Tieren auffahren. „Sonst stehen wir an“, sagt Raitmair.

Tirols Landesgeologe Gunther Heißel würden Probleme heuer nicht wundern. „Wir hatten seit Jahresbeginn deutlich zu wenig Niederschläge. Das hat schon 2016 mit dem letzten Septemberdrittel begonnen.“ Der Figlsee sei ein Beispiel dafür, dass es sowohl um Oberflächenwasser als auch um Grundwasser schlecht bestellt sei. Der Geologe erläutert, dass südlich des Inn Quellen eher seichte Einzugsgebiete hätten. Nördlich, etwa im Karwendel, seien tiefe Grundwasser-Stöcke da.

Josef Lanzinger, Geschäftsführer des Tiroler Almwirtschaftsverbandes, wurde noch nicht mit Wasserproblemen konfrontiert. „Schwierig wird es, wenn die Trockenheit während des Sommers anhält.“ Die Almsaison beginne aufgrund des Klimawandels ohnedies etwa 14 Tage früher. Regen wäre ein Himmelsgeschenk.

Weitere Daten und Fakten zu den Almen finden Sie im Magazin.