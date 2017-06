Shenzhen – Ein Taifun hat in Südchina für heftige Sturmböen und Wolkenbrüche gesorgt. Mehr als 100.000 Menschen mussten am Montagabend in der Stadt Shenzhen nach dem Durchzug von „Merbok“ aus teils alten oder baufälligen Häusern in Sicherheit gebracht werden, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag meldete. Angaben über Todesopfer oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Dafür sorgte der Taifun für massive Probleme im Flugverkehr.

Hunderte Flüge in Shenzhen sowie den benachbarten Städten Hongkong und Guangzhou fielen aus oder hatten Verspätung. Auch Zugverbindungen wurden ausgesetzt. Zehn Menschen wurden in Hongkong verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Mit heftigen Böen war dieser zweite Taifun dieses Jahres am Montagabend auf die südchinesische Küste getroffen, hatte dann aber an Schwung verloren und wurde zu einem tropischen Wirbelsturm herabgestuft. Heftige Regenfälle dauerten auch am Dienstag an. (dpa)