Von Alexandra Plank

Innsbruck – Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer ist sich bewusst, dass er sich mit seiner Aussage keine Freunde macht: „Die Veränderung in der Landwirtschaft hat ganz massive Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Wiesen haben heute viel weniger unterschiedliche Pflanzen und diese Verarmung bedroht eine Reihe von Schmetterlingen und anderen Insekten.“

Kostenzer weist darauf hin, dass es Schmetterlingsarten gebe, die auf eine Pflanze fixiert seien. Ihm sei klar, dass die Bauern von der Bewirtschaftung der Grünflächen leben. Darauf verweist auch die Landwirtschaftskammer. Viele Bauern hätten sich ohnehin im Rahmen des ÖPUL-Programmes (Umweltprogramm) dazu verpflichtet, einen Anteil der Flächen als Blühflächen bis zu einem gewissen Zeitpunkt stehen zu lassen, was den Sinn hat, dass auf diesen Flächen Vögel und Insekten einen besseren Lebensraum finden. Die erste Nutzung der Blühflächen ist damit zeitlich nach hinten verschoben. Das heißt, die Blühflächen werden das erste Mal gemäht, wenn auf den restlichen Flächen der zweite Schnitt erfolgt. Das darf frühestens am 1. Juni, aber jedenfalls am 1. Juli sein. Zudem sei wissenschaftlich erwiesen, dass es aus der Sicht der Futterqualität Sinn mache, nicht zu lange mit dem ersten Schnitt zuzuwarten.

Zur häufigen Düngung der Felder vertritt die Kammer folgende Position: „Aus fachlicher Sicht ist eine häufigere Ausbringung geringerer Mengen sinnvoll.“ Kostenzer hält die derzeitigen Vorgaben des Umweltprogrammes indes für unzureichend. „Wir haben in Tirol an sich eine klein- strukturierte Landwirtschaft. Wir können mit den großen Betrieben im Osten ohnedies nicht konkurrieren. Es wäre sinnvoll, in Tirol im großen Stil auf Biolandwirtschaft zu setzen.“ Diesen Paradigmenwechsel, der auch wirtschaftlich sinnvoll sei, erkenne er bei den Bauern-Funktionäre nicht. „Dabei hilft ein Mehr an Nützlingen auch den Bauern. Nützlinge halten die Schädlinge in Schach.“

In Tirol sind 2016 knapp 140 Betriebe auf biologische Wirtschaftsweise umgestiegen, das Interesse bei den Bauern sei gegeben, heißt es dazu seitens der Bauernkammer. Zudem gebe es die vom Naturschutzbund lancierte Aktion „Natur verbindet – jeder Quadratmeter zählt“, wo Landwirte, aber auch Privatpersonen, Gemeinden oder Unternehmen ihre Blühflächen melden und mit Fotos dokumentieren können. Infos dazu finden Sie unter: www.natur­verbindet.at.