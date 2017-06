Von Agnes Dorn

Haiming – „Das Forchet ist ein sensibler Bereich. Wir müssen schauen, wo es am wenigsten sensibel ist.“ Zumindest in einem stimmt Bürgermeister Josef Leitner der Landesumweltanwaltschaft und der in seiner Gemeinde ins Leben gerufenen Bürgerinitiative „Schützt das Forchet“ zu: dass nämlich der im Bergsturzgebiet gelegene Föhrenwald durch eine hohe Sensibilität der Tier- und Pflanzenwelt ausgezeichnet ist. Doch dann hört sich die Gemeinsamkeit auch schon auf, wie Leitner bekanntermaßen immer wieder klarstellt. Denn dass aus der Einzigartigkeit des Forchets resultiert, dass man es nicht zu Gunsten von weiterem Gewerbe- und Wohngebiet noch weiter reduzieren sollte, sieht zumindest das Gemeindeoberhaupt nicht so, wie Leitner auch bei der jüngst stattgefundenen Gemeindeversammlung wiederholte: „Der eingereichte Bereich ist zwar schützenswert, aber es gibt wesentlich schützenswertere Bereiche.“ Gemeint ist jenes Waldgebiet im Ausmaß von rund drei Hektar, dessen Umwidmung bei der letzten Gemeinderatssitzung mit einer Stimme Mehrheit beschlossen wurde und dessen Entwurf derzeit zur öffentlichen Einsicht- und Stellungnahme noch bis zum 3. Juli im Gemeindeamt aufliegt. Dieses Gebiet ist nicht das einzige, dessen Umwidmung von Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer kritisch beurteilt wird: Zur geplanten Siedlungserweiterung Winklin­g hat er schon im Jahr 2015 Beschwerde eingelegt. Nach weiteren Nachbesserungen ist das Verfahren zur Umwidmung wieder im Gange und harrt der Bewilligung durch die BH.

Leitner geht davon aus, dass man den positiven Bescheid erhalten werde. Kostenzer kritisierte schon damals, dass die BH Imst das öffentliche Interesse für das rund 18.000 Quadratmeter große Gebiet geltend gemacht hat, das durch eine Unterschriftenliste von 120 Bewerbern für Baugründe gerechtfertigt wird. Kostenzer in seiner Beschwerde: „Aufgrund der momentanen Situation im Inntal geht der Landesumweltanwalt davon aus, dass in den meisten Gemeinden binnen kürzester Zeit eine solche Unterschriftenliste erstellt werden könnte. Daraus folgt, dass die Behörde detailliertere Erhebungen bezüglich der potentiellen Bauwerber hätte durchführen müssen.“ Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde vom Gemeindeoberhaupt die Zahl der ernsthaft an Baugründen interessierten Bürger dagegen mit 50 Personen beziffert. Derzeit werden 30 weitere Wohneinheiten mittels Baulandumlegungsverfahren an der Alten Bundesstraße frei und auch im bereits gewidmeten Gebiet der Wiesrainstraße wurden kürzlich wieder Gründe verkauft. Doch nicht nur Einfamilienhäusern boomen in Haiming, auch im verdichteten Wohnbau wurde viel getan, wie der Bürgermeister betont.