Von Claudia Funder

Lienz – Derzeit sind die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Lienz mit ihren Fahrzeugen besonders emsig unterwegs. Die Pflanzen im gesamten Stadtgebiet sind ob der Hitze gewaltig durstig.

Einmal pro Woche kommt in die rollenden Wassertanks zusätzlich ein ganz spezielles Lebenselixier: Effektive Mikroorganismen. Es handelt sich dabei nicht um einen Dünger, sondern um einen Mix aus rund 80 verschiedenen Bakterien, die durch ihre harmonische Ergänzung die Pflanzen stärken und im Boden die Nährstoffe schneller verfügbar machen, erklärt es Barbara Bachmann, die diesen Hilfsstoff mit rein ökologischen Eigenschaften in Lienz erzeugt. Ihre Mutter Johanna Wurzer gab der Stadtgärtnerei Lienz den entscheidenden Impuls, diese Mischkultur einmal auszuprobieren – und zwar, um einem Problem Herr zu werden. „Der Schlossteich war vor drei Jahren komplett veralgt“, erzählt Josef Oberlojer, Mitarbeiter der Abteilung Forst und Garten, im Gespräch mit der TT. Nach dem Versuch stellte sich bald der Erfolg ein. „Wir haben gesehen, dass es wirkt. Mittlerweile ist der Teich algenfrei“, so Oberlojer.

Überzeugt vom Effekt, weitete man den Einsatz „guter“ Bakterien auf die Pflanzen im gesamten Stadtgebiet aus. Bei einer oberösterreichischen Firma wurde eine Produktpalette geordert. Sorgen bereitete den Gärtnern nämlich auch die Lienz Rose. „Auf ihr befand sich Mehltau“, erinnert sich Oberlojer an die Pilzerkrankung der Zierpflanze. „Mitte des Jahres waren die Stöcke in der Rosen- und Messinggasse bereits schneeweiß.“ Der Einsatz von Effektiven Mikroorganismen überzeugte auch hier. „Heute haben wir den Mehltau zu 100 Prozent im Griff“, freut sich der Stadtgärtner.

Einmal pro Woche kommen in die 1500-Liter-Wasserfässer zusätzlich 1,5 Liter Effektive Mikroorganismen und 0,75 Liter Boden-Terrafert. Alle Blumenbeete und -tröge der Stadt werden mit dieser Mischung versorgt. Wöchentlich werden dabei zehn bis zwölf dieser Tanks geleert.

In den Genuss kommen laut Oberlojer auch alle neugepflanzten Bäume. „Sie werden ein Jahr lang mitgegossen.“ Ebenso mit der wirksamen Mixtur versorgt werden Jungpflanzen unter Glas und die großen Palmen in der Stadt.

Entscheidend ist die Regelmäßigkeit, weiß der Gärtner, der vom Ergebnis schwärmt: „Die Pflanzen werden nicht nur gestärkt, sind widerstandsfähig gegen Schädlinge und haben ein besseres Wurzelwachstum, sie werden auch größer und strahlender.“

Auf Giftkeulen verzichtet die Stadtgärtnerei mittlerweile zur Gänze. „Wir verwenden seit 2016 keine Chemie mehr – weil wir es nicht mehr brauchen und auch nicht mehr wollen“, stellt Oberlojer klar.

Wer mehr über die Wirkung von Effektiven Mikroorganismen wissen will: Bei der Rosenausstellung am 23. Juni (10 bis 18 Uhr) und am 24. Juni (10 bis 14 Uhr) auf dem Lienzer Johannesplatz kann man sich Infos und Tipps holen.