Wien – In Österreich haben sich binnen zwei Jahren vier Pferde mit einer sehr seltenen tödlichen Vireninfektion angesteckt. Die Tiere seien alle in der gleichen oberösterreichischen Region an den Bornaviren (BoDV) erkrankt, teilte die Veterinärmedizinische Universität Wien mit.

Die Borna-Krankheit führt zu tödlichen Entzündungen des Gehirns und des Rückenmarks vor allem bei Pferden und Schafen. Über ihre Ergebnisse berichten die Forscher um Herbert Weissenböck vom Institut für Pathologie und gerichtliche Veterinärmedizin im Fachjournal Ermerging Microbes & Infections. (dpa)