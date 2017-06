Innsbruck – Am Samstag steht im Innsbrucker Stadtteil Mühlau ein Aktionstag ganz im Zeichen der Neophytenbekämpfung am Schillerweg. Bei Neophyten handelt es sich um Pflanzenarten, die ursprünglich an einem Ort nicht heimisch waren, vom Menschen aber in den neuen Lebensraum gebracht wurden.

Am Aktionstag soll es vor allem der Kanadischen Goldrute, dem Staudenknöterich und dem Drüsigen (Indischen) Springkraut an die Wurzeln gehen. Letzteres stammt ursprünglich aus Indien und dem Himalayagebiet und gelangte als beliebte Zierpflanze über England nach Europa. Längst ist die Pflanze dabei, die Tiroler Wälder zu erobern. Weil sie hierzulande keine Fraßfeinde hat, kann sie sich rasant verbreiten und drängt dabei heimische Arten zurück, wie beispielsweise die Brenn­nessel. Und diese ist wiederum wichtig für die Raupen der Schmetterlinge.

Die Gruppe „Grüner Lebensraum“, die im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprozesses „Mühlau 2020“ entstanden ist, lädt daher am 1. Juli um 16 Uhr bei jedem Wetter ans nördliche Ende des Schillerweges beim Wasserwerk unter dem Karmeliterkloster. Die Teilnehmer werden von einer Expertin darin unterwiesen, wie man die Neophyten bestimmt und sie richtig entfernt. Mitzubringen sind laut Organisatoren gute Laune, Bereitschaft „anzupacken“ und Handschuhe. Nach Abschluss der Arbeiten gegen 19 Uhr gibt es eine Stärkung am Judenbühel. Die Projektgruppe hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch Familien sind herzlich willkommen. Nähere Auskünfte gibt es im Internet unter www.mühlau.org. (TT)