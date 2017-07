Von Alexandra Plank

Leutasch — Wiederholt hatte Hundetrainerin Bettina Specht ihr Verhaltenstraining in der TT beworben. Die bezahlte Annonce stieß durchaus auf Resonanz, allerdings eher von Gegnern des neuartigen Angebotes. „Mir wurde wiederholt schriftlich mitgeteilt, dass die Tiroler den Umgang mit Kühen mit der Muttermilch aufgesogen hätten und sie meiner Unterstützung nicht bedürfen würden." Letztlich hielt sich auch die Nachfrage für den Kurs (vier Samstage zu je eineinhalb Stunden) in überschaubaren Grenzen. „Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass das Angebot hier nicht gefragt ist. In Bayern boomen derartige Kurse hingegen", sagt die gebürtige Deutsche. Entmutigen lassen will sich Specht dennoch nicht. Der heurige Kurs, der heute Sonntag starten sollte, wurde zwar abgesagt, im nächsten Frühjahr will sie aber einen neuen Anlauf starten.

Die Kuh Hanni, die als Übungsobjekt eingesetzt hätte werden sollen, wird so lange friedlich wiederkäuen können. Wenn jemand aber bei der Hundeschulung diesen Bereich auch trainieren möchte, soll das möglich sein, erklärt Specht. Hann­i steht Klaue bei Fuß. Die Hunde­trainerin ist indes weiterhin überzeugt, dass es eines Begegnungstrainings zwischen Weidetieren und Hunden bedarf. Specht verweist auf die Erkenntnisse eines Kuhflüsterers, wonach Kühe Mensch und Hund lediglich als Schatten wahrnehmen. „Geht man an einer Weide mit Kühen vorbei, sollte ein großer Abstand gewählt werden und der Mensch zwischen Hund und Kuh sein", erklärt die Trainerin. Kühe würde es irritieren, wenn ein Schatten herumspringe; das sei für sie nicht einordenbar.

Das Training hätte viele Verhaltensregeln beinhaltet, die Hunde wären auch auf die Kuh Hanni getroffen. „Leider machen sich viele Hundebesitzer heute nicht mehr die Mühe, ihre Tiere auszubilden und auch an Weidevieh zu gewöhnen. Doch auch die Kühe haben den Kontakt zu Mensch und anderen Tieren längst verloren", resümiert die Fachfrau.

Mit den Kühen auf der Alm könne sie nicht trainieren, wenn Hunde aber an die Weidetiere gewöhnt seien und diese nicht anbellen, wäre das bereits die halbe Miete. Auch Rassen, die darauf trainiert seien, die Herde zu umzingeln, würden privat immer beliebter. „Es braucht gezieltes Training, um ihnen das abzugewöhnen", erklärt Specht. Der Druck in den Bergen habe zugenommen. Der knappe alpine Raum werde von immer mehr Menschen und Tieren bevölkert. „Eine Regel ist zu befolgen: Greift ein­e Kuh an, muss man den Hund loslassen, der bringt sich in Sicherheit. Er sollt­e aber gelernt haben, auf Kommando wegzulaufen", weiß Specht.

Seit 2006 betreibt sie die Hundeschule. Nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse sei sie mittlerweile für einen Hundeführerschein. „Früher war ich der Meinung, das sei eine Frage der Selbstverantwortung. Inzwischen ist aber die Zahl der Leute, die sich unüberlegt Tiere anschaffen, explodiert." Es gebe viel zu viele Hunde, die von ihren Besitzern nicht kontrolliert werden könnten, schließt Specht.