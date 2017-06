Von Catharina Oblasser

Lienz – Auf den ersten Blick wirkt der Taxerbach am Lienzer Schlossberg wie ein harmloses Rinnsal. Doch er kann auch anders: In den Katastrophenjahren 1965 und 1966 richtete er große Verwüstungen an. Im Jahr 2012 gab es wiederum ein Hochwasser, das den Bach anschwellen ließ. Damit war das südwestliche Wohngebiet von Lienz in Gefahr, insbesondere der Bründlanger, wo sich auch das Baubezirksamt befindet. Und das ist eine wichtige Infrastruktur-Einrichtung, gerade im Katastrophenfall. Die alte Verbauung reichte nicht mehr aus, ein Neubau wurde gestartet.

Nun können die Bründl­anger-Bewohner wieder ruhig schlafen, meint die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Wir haben vorgesorgt.“ Das Kernstück der Verbauung, die so gut wie abgeschlossen ist, bildet ein Rückhaltebecken, das im Fall des Falles das Hochwasser langsam abfließen lässt. Ein Gitter verhindert, dass große Steine oder Äste den Abfluss blockieren.

Dabei machte es der Bach den Verbauern nicht leicht. „Er fließt nämlich nicht in die Isel oder die Drau“, erklärt Otto Unterweger, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Osttirol. „Deshalb muss das Wasser im Talboden durch Rohrleitungen bis zu den Flüssen hingeleitet werden.“ Außerdem floss ein Teil des Gewässers nicht im eigentlichen Bachlauf, sondern ein Stück daneben zu Tal. Dieses Wasser wird durch die Verbauungsmaßnahmen nun ebenfalls ins Rückhaltebecken geleitet.

Neben höherer Sicherheit hat das Projekt noch eine Auswirkung: Das Baubezirks­amt, das davor in der roten Gefahrenzone lag, ist nun daraus befreit. Auch die gelben Gefahrenzonen sind kleiner geworden. „Wer dort baut, kann mit oft ganz billigen und einfachen Mitteln mögliche Schäden verhindern“, sagt Unterweger. Oftmals reiche es schon, den Kellerschacht um 20 Zentimeter höher zu machen.

Das gesamte Schutzprojekt beläuft sich auf 325.000 Euro. Der Bund übernimmt davon 54 Prozent, das Land Tirol 18 und die Stadtgemeinde Lien­z 28 Prozent.