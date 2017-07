Von S. Strobl und A. Plank

Innsbruck — Eventuell erbgutschädigend und krebserregend soll es sein: Glyphosat, um dessen Zulassung auch aktuell ein Streit tobt. Im Herbst soll für Europa eine Entscheidung fallen. Doch manche Gemeinden wollen nicht mehr warten, sie handeln vorsorglich und haben das Mittel verbannt. In Tirol sind es laut Greenpeace nur sechs Gemeinden, wobei die Landeshauptstadt eine Leuchtturm-Funktion übernimmt. Der Innsbrucker Stadtrat Gerhard Fritz erklärt, dass der Verzicht zwar einen Mehraufwand bedeute, dass es aber zu keinen Beschwerden, weder von Mitarbeitern noch von Bürgern, gekommen sei.

Thomas Guglberger, Bauhofleiter in Kufstein, hat an einem Kurs zum Erwerb eines Pflanzenschutzmittelführerscheins teilgenommen. Ab da sei ihm klar gewesen: „Wenn man sich anziehen muss wie ein Marsmensch, kann das nicht ungiftig sein." Kufstein scheine in der Grafik nur deshalb nicht als glyphosatfrei auf, da er nie aufgefordert worden sei, das zu melden. Der Verzicht funktioniere gut, demnächst werde eine Heißwasserdampf-Maschine zur Unkrautvernichtung in der Stadtgemeinde ausprobiert.

Schneller als gedacht kam die Trendwende in Telfs. Im Greenpeace-Vergleich wird Telfs noch als teilweise glyphosatfrei genannt. BM Christian Härting: „Wir haben die Restbestände aufgebraucht und sind seit einem halben Jahr glyphosatfrei." Die Marktgemeinde setzt auf biologischen Pflanzenschutz und vor allem auf mechanischen, das heißt, Unkraut wird ausgerissen und abgebrannt. Wie die Erfahrung zeigt, „müssen die Gemeindeflächen mehr bearbeitet werden. Mehr Arbeitskräfte sind notwendig."

Noch auf „der Suche" nach einem Ersatz für Glyphosat ist die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Glyphosat werde noch in geringen Mengen vor der Bepflanzung der Beete im Frühjahr eingesetzt. Die Auflagen für die Naturgartenplakette würden jedoch erfüllt.

Wie Ingrid Felipe betont, setzt sie sich mit den anderen Umweltlandesräten für ein österreich- und EU-weites Glyphosat-Verbot ein. Erst vergangene Woche stand das umstrittene Pestizid auf der Agenda der Landesumweltreferentenkonferenz. Im Beschluss wird Umweltminister Andrä Rupprechter gebeten, sich „gegen eine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat auf europäischer Ebene einzusetzen und ein Verbot dessen in Österreich zu erlassen".