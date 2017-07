Matrei i. O., Mittersill, Großkirchheim – Jedes Jahr werden in Nationalpark Hohe Tauern, der sich in Tirol, Salzburg und Kärnten erstreckt, zwei junge Bartgeier freigelassen. Das Wiederansiedlungsprojekt der imposanten Vögel ist äußerst erfolgreich. Letztes Jahr waren die beiden Jungvögel Charlie und Lucky an der Reihe. Sie wurden im Untersulzbachtal ausgesetzt, haben den ersten Winter gut überstanden und wurden bald nach ihrer Auswilderung selbstständig.

Dank moderner Technik kann man die Bewegungen der Jungvögel verfolgen. Sie erhalten einen Sender, der ihre Bewegungen und die Flugrouten täglich übermittelt. Besonders Bartgeier Lucky stellte sich dabei als echter Wandervogel heraus: Am 16. Mai startete er zu seiner Europatour.

Zunächst flog er Richtung Deutschland, besuchte die Allgäuer Alpen, den Schwarzwald und den Harz. Danach zog es ihn nach Heidelberg und dann weiter nach Luxemburg und Belgien bis zu den Texelinseln in den Niederlanden. Dann drehte Lucky um und flog über das Gebiet östlich von Paris. Weiter ging es quer über Mitteleuropa bis in den tschechischen Nationalpark Sumava im Böhmerwald. Schließlich wandte sich der Jungvogel Richtung Süden, überflog den Alpenhauptkamm Richtung Slowenien bis zum Nationalpark Triglav und drehte anschließend noch eine Runde über den Julischen Alpen in Norditalien. Acht Staaten hatte Lucky bereist, bevor er einen Monat nach seinem Aufbruch wieder daheim in den Hohen Tauern war.

„In jungen Jahren unternehmen Bartgeier größere Streifzüge“, erklärt Ferdinand Laimer vom Greifvogelmonitoring des Nationalparks. „Sie können an einem Tag mit guter Thermik bis zu 500 Kilometer zurücklegen.“ Wer die Flugrouten eines der jungen Bartgeier selbst verfolgen will, kann das im Internet unter www.hohetauern.at/online-service und dem Stichwort „Bartgeier online“ tun. Und wer einen leibhaftigen Bartgeier zu sehen bekommt, wird gebeten, eine Meldung unter beobachtung@gmx.at an die Experten des Nationalparks zu senden. (TT)