Von Claudia Funder

St. Jakob i. Def. – Jahrhundertelang hielten sich Mythen und Gruselgeschichten über Fledermäuse. Dargestellt als blutsaugende Vampire, wurde den kleinen Nachtschwärmern viel Übles angedichtet. Tatsächlich sind die in unseren Breiten heimischen Arten ausschließlich Insektenfresser – und damit auch durchaus nützlich. Sie stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten und genießen besonderen Schutz. Ihr Image hat sich längst ins Positive gewandelt.

Wer mehr über Fledermäuse erfahren möchte, hat demnächst Gelegenheit dazu. Am Donnerstag, 20. Juli, findet in St. Jakob im Defereggental im Haus des Wassers von 18 bis 23 Uhr ein Seminar mit nächtlicher Exkursion statt. „Noch sind einige Plätze frei“, erklärt die Leiterin der Einrichtung, Brigitte Eckle, auf Nachfrage. „Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.“ Wer dabei sein will, kann sich unter Tel. 0664/2516140 anmelden.

Spannend wird es auf jeden Fall, konnte doch als Referent und Exkursionsleiter der Fledermaus-Schutzbeauftragte des Landes Tirol, Toni Vorauer, gewonnen werden.

Im ersten Teil des Abends wird der Experte Einblicke in Biologie, Lebensraum und Schutz der fliegenden Nachtjäger gewähren. Im Anschluss geht es gemeinsam zur nahen Wasserfläche im Auwald, um Fledermäuse aufzuspüren.

Vorauer wird nächste Woche auch wieder die Fledermäuse im Bezirk zählen, verriet er im Gespräch mit der TT. Vor allem in den Dachgeschoßen von Osttiroler Kirchen haben sie ein ideales Quartier gefunden, „etwa in der Amlacher Kirche“, so Vorauer. Die Kolonie dort umfasse über 100 Mausohren. Auch auf Schloss Lengberg in Nikolsdorf fühlen sich Fledermäuse sichtlich wohl. Vorauer war vor den Umbaumaßnahmen in die Planungen involviert – und das war fruchtbringend: „Dem Fledermaus-Bestand haben die Baumaßnahmen nicht geschadet. Im Gegenteil, er ist sogar gestiegen“, freut sich der Biologe. „Letztes Jahr wurden hier rund 80 Hufeisennasen gezählt.“

Dem Experten werden immer wieder Flugbeobachtungen mitgeteilt. Das sei zwar interessant, aber bezüglich Arten nicht wirklich aussagekräftig, sagt er. Wer allerdings auf dem Dachboden oder in Außenspaltenquartieren Fledermäuse sichtet, wird um eine Meldung gebeten.