Fulpmes, Telfes – Die Bauarbeiten am Schlickerbach, am Halslbach und Kehlbachl in den Gemeinden Telfes und Fulpmes sind in vollem Gange. Vor Kurzem wurde dort zusammen mit Landeshauptmannstellvertreter Jose­f Geisle­r, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Mittleres Inntal Josef Plank, den Bürgermeistern Robert Denifl (Fulpmes) und Georg Viertler (Telfes) der Spatenstich für den Zubau gesetzt. Die bestehende Sperrenstaffelung am Halslbach wird heuer durch eine neue ersetzt und nach unten hin erweitert. Insgesamt werden rund 20 Staffelungen errichtet. Grund für diese Erweiterung ist laut Plank der sanierungsbedürftige Zustand der Bauwerke. Zusätzlich ist das untere Geschiebeablagerungsdeck zu klein.

Die geplante Bauzeit beträgt zehn Jahre. „Durch die Schneeschmelze im Frühjahr, die Gewitter im Sommer und durch den Wintereinbruch im Herbst ist unsere Bauzeit auf eine gewisse Zeit im Jahr beschränkt“, erklärt Plank. Letztes Jahr im Herbst wurde bereits ein neuer Baustellenzufahrtsweg errichtet.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen 10 Millionen Euro. Neben der Errichtung der neuen Sperrenstaffelung umfasst dieser Betrag auch die Erhöhung einer bestehenden Geschieberückhaltesperre am Schluchtausgang und die Ergänzung der Staffelungen am Hauptbach. Zwei Drittel der Kosten übernimmt der Bund zusammen mit dem Land Tirol. Den Rest finanzieren die Gemeinden Telfes und Fulpmes.

„Der Schutz vor Naturgefahren hat in Tirol einen hohen Stellenwert. Dass die Gemeinden Telfes und Fulpmes mit Unterstützung von Land und Bund bei diesem Schutzprojekt gemeindeübergreifend zusammenarbeiten, ist besonders erfreulich, denn Sicherheit kennt keine Grenzen“, erklärt Geisler. (kk)