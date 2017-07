Von Claudia Funder

St. Jakob i. Def. – Am Wochen­ende fand der „Tag der Artenvielfalt“ als aufschlussreiche Feldforschungsaktio­n zur Bestandsaufnahme wieder im Tiroler Teil des Natio­nalparks Hohe Tauern statt – und zwar diesmal im Hinteren Defereggental.

Es war kühl, zwischendurch regnete es, als sich eine Gruppe Experten im Rahmen der mittlerweile 11. Ausgabe der Veranstaltung auf eine besondere Suche begab. Frei nach dem Motto „Man kann nur schützen, was man kennt“ wurden von Wissenschaftern exakt vorgegebene Zonen durchkämmt. Vertreter verschiedenster Fachrichtungen waren angereist – vom Botaniker bis zum Zoologen, vom Schmetterlingsforscher bis zum Flechtenkenner. Und mit 90 Teilnehmern waren es so viele wie nie zuvor.

Es ging ins Patschertal und das Gebiet um die Jagdhausalmen. Jahrhundertealte Spure­n menschlichen Wirkens prägen auch in den Tallagen etwa kilometerlange Klaubsteinmauern, in denen Kleingetier Lebensraum, aber auch Schutz findet. Mit ihrer Bauweise und Abgeschiedenheit muten die Jagdhausalmen – sie gehören zu den ältesten Almen Österreichs – fast wie Bergdörfer des Himalayas an. Spannend ist auch der Oberhauser Zirbenwald, ist er doch der größte in sich geschlossene der Ostalpen. Und im Schwarzachtal befinden sich Schwemmböden, Schuttkegel der gletscherbedeckten Rötspitze schließen das Tal ab.

Am Samstag nahmen die Teilnehmer des Tages der Artenvielfalt aus ganz Österreich und vier weiteren Staaten die vier definierten Zonen im Hinteren Defereggental genau unter die Lupe und versuchten, die hier vorkommenden Tier- und Pflanzenarten akribisch zu erfassen.

Einer der Teilnehmer, die vor Ort waren, ist die Ornithologin Christine Medicus vom Haus der Natur in Salzburg. Diese Einrichtung führt im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern auch eine umfangreiche Datenbank zur Dokumentation der Tier- und Pflanzenarten der Hohen Tauern. „Diese Datenbank ist nie abgeschlossen, sie ist Basis, um Veränderungen wahrzunehmen“, erklärt Medicus.

Der Vogelkundlerin selbst gelang am Tag der Artenvielfalt im Hinteren Defereggental ein Kotnachweis des Braunkehlchens. „Diese früher häufig vorkommende Art befindet sich europaweit stark im Rückgang“, weiß Medicus. „Ein Verschwinden ist zu befürchten, wenn nicht gegengesteuert wird.“ Bei der Forschungsaktion wurden aber auch in nur einer Zone allein über 600 Pflanzenarten festgestellt, berichtet Medicus.

Eine Bilanz der bisherigen Tage der Artenvielfalt zeigt, dass im Nationalpark Hohe Tauern durchschnittlich 2000 Arten pro begangenes Gebiet nachgewiesen wurden. Ob dies mit der Aktion vom Wochenende erneut gelang, ist noch offen. „Die Daten müssen erst noch ausgewertet werden“, erklärt Christine Medicus.

Entdecktes fließt nun in die Datenbank des Nationalparks, die vom Biodiversitätszentrum des Hauses der Natur in Salzburg betreut wird und bereits mehrere hunderttausend Einträge zählt. Die ältesten Belege dieses Sammelwerks reichen bis in das späte 19. Jahrhundert zurück.

Es ist ein aufschlussreicher Schatz, der hier stets erweitert wird. Er macht Veränderungen in der Natur sichtbar. Vergleiche sind ein wichtiger Seismograph, um in puncto Artenvielfalt gezielt tätig werden zu können.

Auf die Ergebnisse der diesjährigen Suche darf man jedenfalls gespannt sein.