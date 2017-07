Von Helmut Mittermayr

Nesselwängle, Grän – Ein Geburtshelfer der besonderen Art war vor Kurzem im Tannheimer Tal tätig. Der Einheimische schnitt Barsch-Laich-Bäumchen ab, ließ sie in den Haldensee absinken und ermöglichte somit das Aufkommen einer weiteren Großpopulation dieser Fische. Das Problem: Der Barsch ist ein Räuber, der den anderen Fischarten im See so zusetzt, dass er mittels „Bäumchenverhütung“ reduziert werden hätte sollen. Persönliche Animositäten sollen für die Tat ausschlaggebend gewesen sein, wollen Insider im Hochtal wissen. Der Bäumchenversenker, der von zwei Fischereiverantwortlichen auf frischer Tat ertappt worden war, rechtfertigte sich später gegenüber der Polizei damit, dass sich sein Tretboot in den Schnüren verfangen und er sich nur losgeschnitten habe.

Insgesamt 15 so genannte Barschnester, in der Größe kleiner Christbäumchen, waren heuer erstmals an Bojen hängend entlang des gesamten Süd­ufers des Haldensees ins Wasser gehängt worden. Dort sollten die Barsche ihren Laich ablegen, der dann he­rausgezogen und vernichtet werden sollte. Somit hätte das Gleichgewicht im See wiederhergestellt werden können. Am Plansee, wo schon länger so vorgegangen wird, macht die abgeerntete Menge des Barschlaichs heuer 130 Liter aus. Am Haldensee fanden die Fischer jedoch bei einem ersten „Anschlag“ alle 15 Bojen im Dickicht des Ufers wieder. Eine Woche später konnten sie dann direkt einem Mann dabei zusehen, wie er die Schnüre unter den Bojen kappte, an denen die Barschnester hingen. Sie stellten den Mann umgehend zur Rede. Die Polizei wurde eingeschaltet, die Causa liegt derweil beim Bezirksgericht Reutte zur Beurteilung.

Vorwiegend Flussbarsche, Hechte und Renken, aber auch Karpfen, Schleien, Rotaugen und Aitel sind im Haldensee zu finden. Forellen nicht, sie können neben Hechten nicht existieren. Für Amtstierarzt Johannes Fritz sind längst viele biotopfremde Arten darunter zu finden, die Laich sowie Jung- und Kleinfische anderer Arten fressen. Aber das sei nichts Ungewöhnliches. „Im Urisee zum Beispiel gibt es deshalb fast keine Pfrillen und Krebse mehr. Im Haldensee ist der Steinkrebs betroffen. Auch streng geschützte Kleinfische wie Koppen oder Bachschmerlen und viele mehr“, zählt Fritz auf. 2013 ist der Haldensee vom Bundesamt für Wasserwirtschaft einer Fischbestandserhebung unterzogen worden – mit bedenklichem Ergebnis. Die Fische sind wegen Nahrungsmangels zwergwüchsig, „verbuttet“. Nur noch halb so groß, wie sie sein sollten. „Da hilft nur Mäuler, also Fresser, zu reduzieren“, erklärt Fritz. Eine gute Methode, um etwa den Barschbestand zu dezimieren, sind die Barschnester – wenn sie nicht voll mit Laich mutwillig im See versenkt werden. Und gedeihen.