Trient – In der norditalienischen Region Trentino ist die Jagd auf jene Bärin im Gange, die am Samstag einen 70-jährigen Pensionisten am Samstag angegriffen und verletzt hat. Die Behörden haben den Fang und die Verlegung der Bärin in ein anderes Gebiet beschlossen, berichteten italienische Medien am Montag.

Die Braunbären im Trentino vermehren sich und sorgen für Probleme. Nachdem sie in den vergangenen Monaten mehrere Tiere gerissen haben, wollen die Behörden die Zahl der Braunbären reduzieren, was den heftigen Protest von Tierschützern auslöst.

Die autonome Provinz Trient will die Regeln im Umgang mit den Braunbären nun ändern. Sie fordern mehr Freiheit beim Fang und der Tötung gefährlicher Braunbären. In Anbetracht auf die zunehmende Bärenzahl würden die bestehenden Regeln bei weitem nicht ausreichen, hieß es.

Derzeit leben mehr als 50 Braunbären (Ursus arctos) im Trentino. 1999 begann ein Interreg-Projekt, unterstützt von der Europäischen Gemeinschaft, mit dem Ziel, die im nordwestlichen Trentino heimische Braunbärenpopulation als letzte innerhalb der Alpen zu erhalten. (APA)