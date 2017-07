Wiener Neustadt – Im Raum Wiener Neustadt in Niederösterreich hat es am Sonntag in der Früh um 1.22 Uhr erneut ein leichtes Erdbeben gegeben. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wies es eine Magnitude von 2,4 auf und sei verbreitet verspürt worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und der Magnitude nach auch nicht zu erwarten.

Am Samstagabend wurde um 23.40 Uhr im Raum Wiener Neustadt bereits ein Erdbeben der Stärke 1,9 registriert. (APA)