Wien/Innsbruck – Der zweite Sommermonat des Jahres 2017 wird als besonders warm in die Geschichtsbücher eingehen. Um 1,0 Grad lagen die Temperaturen über dem Durchschnitt, berichtet die ZAMG. Gleichzeitig war es besonders nass: Österreichweit gab es um zehn Prozent mehr Niederschlag als im Mittel. Die Sonne ließ sich öfter blicken – allerdings nicht in Tirol. Auch hier war es dennoch wärmer als im Durchschnitt. Jedoch nur um ein halbes Grad.

Teilweise halber Monat mit Tropentagen

In Teilen Österreichs ließ die Hitze die Thermometer den halben Monat in tropische Bereiche klettern. Im niederösterreichischen Zwerndorf wurden an 16 Tagen mehr als 30 Grad gemessen, in Andau im Burgenland an 15. Damit konnten die Bewohner besonders oft sogenannte Tropentage genießen.

Auch die Nächte waren dadurch besonders warm. In der Wiener Innenstadt ist die Temperatur an sechs Nächten nicht unter 20 Grad gesunken“, zitiert die UBIMET in einer Aussendung Chefmeteorologen Manfred Spatzierer. Der Monats-Hitze-Rekord geht übrigens dieses Mal an Niederösterreich: 35,8 Grad wurden in Wolkersdorf gemessen. In Innsbruck waren es am 6. Juli immerhin 33,5 Grad. Kalt anziehen musste man sich dafür in Ehrwald: Hier hatte es am 27. Juli nur 5,2 Grad.

Viel Niederschlag und ein Sturm-Rekord in Tirol

Mit der Hitze kamen die Gewitter: Und damit Niederschlag und Blitze. In den Bergen und im Westen Österreichs fiel gleich 10 bis 50 Prozent mehr Regen als im Durchschnitt, bilanziert die UBIMET. In Tirol waren es 24 Prozent mehr Regen als üblich. Aber auch der Süden Österreichs bekam einiges ab: Bei einem Gewittersturz in Kärnten gingen in Flattnitz 144 Liter pro Quadratmeter nieder. Der nasseste Ort war mit 417 Litern pro Quadratmeter Warth am Arlberg.

Die Gewitter brachten auch im Juli wieder Tausende Blitze. Exakt 47.000 Blitzeinschläge wurden vom Ortungssystem registriert, berichtet die ZAMG. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich viel – im Vorjahr waren es im Juli etwa 3000 mehr, im Jahr zuvor fast 70.000, im Juli 2014 dafür deutlich weniger. Herausragend waren dafür teilweise die Windgeschwindigkeiten. So wurden am Sonntagabend , 30. Juli, am Innsbrucker Flughafen 166 km/h gemessen – so viel wie sonst nirgendwo in Österreich. (TT.com)