Bozen – Keine bestätigte Bärensichtung seit ewigen Zeiten. Ein kurzer Besuch eines Wolfes – sonst aber auch hier Ruhe. Die großen Beutegreifer sind nördlich des Brenners de facto nicht vorhanden – zumindest gibt es weder Sichtungen noch Schäden. In Südtirol und dem Trentino sieht die Lage da ganz anders aus. Und während die Meldungen über gerissene Weidetiere immer wieder auftauchen, will das Land Südtirol die Zuständigkeiten für Bären selbst in die Hand nehmen. Und erhält dafür plötzlich Wohlwollen aus Rom.

Wie die Tageszeitung Dolomiten berichtet, gab es Gespräche mit Umweltminister Gian Luca Galletti. Landeshauptleute sollen neben der Entnahme und Aussiedelung von Problembären demnach auch direkt über das Life-Ursus-Projekt entscheiden können. Unter Einhaltung der Artenschutzbestimmungen. Man ist der Ansicht, dass die Population des Trentiner Bärenprojekts zu stark angewachsen sei und jetzt reglementiert werden müsse.

Schwieriger sei die Situation bei den Wölfen. Hier würden Daten und Fakten fehlen, hieß es aus Rom. Dabei ist der Wolf für die Berg- und Almwirtschaften „weit problematischer als der Bär“, wurde Senator Hans Berger in den Dolomiten zitiert.

Tatsächlich kam es vor wenigen Tagen im Fassatal erneut zu einem Zwischenfall, bei dem man davon ausgeht, dass ein oder mehrere Wölfe ein Kalb gerissen haben. Die Alm liegt gegenüber dem Fedaia-Pass, wo – wie berichtet – Ende Juli ein Wolfsrudel rund 80 Schafe gerissen und gejagt hatte. Den Bauern wurde von offizieller Stelle vorerst jedenfalls geraten, sich mit Elektrozäunen und dem Einsatz von Hunden vor den Wölfen zu schützen. (TT)