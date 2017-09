Von Claudia Funder

Lienz – In der warmen Jahreszeit ging es nicht nur für zahlreiche Wanderer hoch hinaus, sondern auch für Tausende Stallbewohner. Rund 31.000 Tiere verbrachten in Osttirol ihren Sommer auf Almen.

Der Auftrieb erfolgte heuer vielfach verzögert, weil aufgrund der Trockenphase das Trinkwasser knapp und auch das Wachstum auf den Grünflächen eingebremst war. Richtig saftig wurden die meisten Almen erst im Juli.

„Der Bezirk zählt gut 500 Almen“, weiß Martin Diemling, Leiter der Bezirkslandwirtschaftskammer Lienz. Die Dimension reicht von kleinsten, nur wenige Hektar umfassenden Eigenalmen bis hin zu über 1000 Hektar großen Gemeinschaftsalmen.

In Kürze geht es für das Vieh wieder talwärts. „Mitte September“, sagt Diemling. Nur auf einigen ausgesuchten Almen bleibt das Vieh noch etwas länger, aber bis Ende des Monats werden sich auch die letzten tierischen „Heimkehrer“ auf den Weg machen.

Der Almsommer verlief bisher ohne nennenswerte Ereignisse. Es gab zwar einige Abstürze von Weidetieren oder Blitzschläge, die Vorkommnisse bewegten sich aber im üblichen Rahmen.

Unaufgeregt wird in Osttirol traditionell auch wieder der Almabtrieb über die Bühne gehen. Anders als in Teilen Nordtirols wird auf folkloristische Inszenierungen verzichtet. Mit geschmückten Tieren und Geläut durchs Dorf zu ziehen, ist im Bezirk Lienz einfach nicht Brauch. Bestenfalls gibt es die eine oder andere interne Feier, touristisch genutzt werden diese kleinen Happenings aber nicht.

„Rund 14.000 Rinder, 16.000 Schafe, 750 Ziegen und 250 Pferde verbrachten den Sommer auf Almen“, erklärt Diemling, der zahlenmäßig einen leichten Rückgang der gealpten Tiere ortet. Vereinzelt werden Betriebe weniger, manche strukturierten um.

Zunehmend Thema werden die großen Beutegreifer wie Bär und Wolf. „Es wäre nai­v, zu glauben, dass sich dieses Problem von selbst löst“, stellt Diemling klar.

Verstärkt zu Nutzungskonflikten kommt es zwischen Almtieren und Freizeitnutzern. „Viele wissen sich nicht als Gast zu benehmen und sind egoistisch am Weg, vor allem Mountainbiker.“ Diemling sieht in diesem Zusammenhang auch den Tourismus in der Pflicht, eine Lösung zu suchen und Besucherströme in Zukunft besser zu lenken.

Während viele Tiere die letzten Tage auf der Alm verbringen, haben einige in der RGO-(Raiffeisengenossenschaft Osttirol-)Arena bald ihren großen Auftritt: Am Dienstag, 5. September, um 10.30 Uhr findet die Zuchtviehversteigerung statt. 50 Kühe und Jungkühe sowie 135 Kalbinnen werden angeboten.