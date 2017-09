Schweiz

Felsrisse am Eiger unter Beobachtung

Gut eine Woche nach dem verheerenden Bergsturz in der Schweiz beunruhigen Risse am Eiger die Geologen. Ein Abbruch stehe am 3970 Meter hohen Eiger jedoch nicht unmittelbar bevor, teilte die Gemeinde Grindelwald im Kanton Bern am Donnerstag mit.