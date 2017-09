Innsbruck – Stolze 517 Kilometer legt er von seinen Quellen in der Schweiz durch Österreich bis zur Mündung in die Donau zurück. Seit Jahrhunderten prägte er die Tier- und Pflanzenwelt, die Landschaft, die Wirtschaft und die Menschen der Regionen, durch die er sich schlängelt. Tirols Landeshauptstadt hat ihm ihren Namen zu verdanken: dem Inn.

In der Analyse von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser, wirtschaftlichen Interessen und Naturschutzangelegenheiten liegt in den drei Inn-Ländern bisher der Fokus meist auf dem eigenen Abschnitt und endet an den jeweiligen Landesgrenzen. Damit sich das in der Zukunft ändert und gemeinsame Initiativen und Strategien entwickelt werden können, wurde gestern in Innsbruck der erste zweitägige „Flussdialog Inn“ gestartet. Über 100 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Energiewirtschaft, Tourismus, Umweltschutz, Verwaltung und Fischerei sowie Behördenvertreter sind der Einladung der Alpen-Wissenschaftskommission Iscar, der Universität Innsbruck und der Naturschutzorganisation WWF gefolgt. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

„Es geht jetzt einmal darum, den Status quo zu erheben, um in einem nächsten Schritt in ausgewählten Bereichen zusammenzuarbeiten“, erklärt Iscar-Vorsitzender Leopold Füreder. Der Flussdialog markiert damit den Startschuss für eine intensive Vernetzung über die Landesgrenzen hinaus, sagt Christoph Walder vom WWF Österreich. Was den Schutz der freien Fließstrecke des Inns in Tirol sowie die teilweise Befreiung des Inns aus seinem regulierten Flussbett betrifft, ortet er bereits seit einigen Jahren ein Umdenken seitens der Politik. So werden beispielsweise Revitalisierungsprojekte im Zuge des WWF-Programms „Unser Inn“ in Tirol maßgeblich vom Land mitfinanziert. (np)