Peking – Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat am Samstag den Nordwesten Chinas erschüttert. Das Zentrum lag im Kreis Kuqa in der Region Xinjiang und wurde in einer Tiefe von sechs Kilometern gemessen, wie das chinesische Erdbebenzentrum (CENC) mitteilte. Zunächst lagen keine Informationen über mögliche Schäden und Opfer in Region vor. (APA/dpa)