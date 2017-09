Peking – Nordkorea ist am Samstag chinesischen Angaben zufolge von einem Beben der Stärke 3,4 erschüttert worden. Die chinesische Erdbebenwarte teilte mit, möglicherweise seien die Erdstöße von einer Explosion verursacht worden. Das Beben sei direkt an der Erdoberfläche gemessen worden.

Das südkoreanische meteorologische Institut erklärte hingegen, das Beben dürfte ersten Einschätzungen zufolge eine natürliche Ursache haben. Es liefen aber weitere Untersuchungen. Das Zentrum des Bebens sei in der nördlichen Provinz Nord-Hamgyong gelegen. Die Stärke gab Südkorea mit 3,0 an. Auch nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wird davon ausgegangen, dass es sich um ein natürliches Beben handeln dürfte.

In der Vergangenheit hatten Beben in Nordkorea auf nukleare Tests hingedeutet. Nordkorea hatte erst am Freitag mit dem Test einer Wasserstoffbombe gedroht. Damit reagierte es auf erneute Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UNO-Vollversammlung. Nordkorea hat in der Vergangenheit ungeachtet internationaler Sanktionen wiederholt Atomtests ausgeführt und Raketen getestet. Die sechs bisherigen Atomtests Nordkoreas wurden auf dem Gelände Punggye-ri in der Provinz Nord-Hamgyong durchgeführt. (APA/Reuters/dpa)