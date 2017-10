Von Claudia Funder

Matrei i. O. – Man schrieb ihm einst allerhand Übles zu, dem Bartgeier. Die Bestände des als „Knochenbrecher“ verrufenen Aasfressers schrumpften Ende des 19. Jahrhunderts durch unerbittliches Nachstellen so massiv, dass er quasi von der Bildfläche verschwand.

Vor gut 30 Jahren startete im Nationalpark Hohe Tauern ein Artenschutzprojekt, das längst zu den erfolgreichsten Europas zählt. Mit viel „Knochenarbeit“ ist es mittlerweile gelungen, dass es heute in puncto Population wieder richtig gut ausschaut. Etliche Auswilderungen von Jungvögeln – die erste erfolgte im Nationalpark Hohe Tauern 1986 – trugen wesentlich dazu bei, dass der größte Greifvogel Europas wieder heimisch wurde. Seit 1997 brüten Bartgeier wieder in den Alpen, seit 2001 auch in Österreich. Aktuell leben über 240 Exemplare in den Alpen. Allein heuer sind im Freiland 28 Jungvögel erfolgreich ausgeflogen – das hatte das Zeug zu einem neuen Rekord.

In den Ostalpen und den Seealpen gab es heuer zwar nur eine einzige erfolgreiche Brut, es besteht aber berechtigte Hoffnung auf mehr Nachwuchs im kommenden Jahr: So haben etwa im Nationalpark Hohe Tauern drei Brutpaare mit dem Horstbau begonnen.

Es geht bergauf mit dem Bartgeier. Und gefürchtet wird er nicht mehr. Sein einst schlechtes Image ist längst zurechtgerückt. Bei Freilassungen sind die Jungvögel stets so etwas wie Medienstars.

Da die imposanten Greifvögel auf ihren ausgedehnten „Wanderungen“ durch die Alpen Hunderte Kilometer zurücklegen können, startete der Nationalpark Hohe Tauern wieder einen Aufruf. An den Bartgeierzählbeobachtungstagen von 7. bis 15. Oktober kann jeder mitmachen. Es geht darum, einen noch genaueren Überblick über den Bestand zu gewinnen und vielleicht das eine oder andere noch nicht bekannte Vorkommen aufzuspüren. Zentraler Zähltag ist der 7. Oktober. Eine Sichtung glückt übrigens am ehesten im Hochgebirge.

Was ist zu tun? Erblickt man einen Bartgeier, sollten alle wichtigen Daten wie Zeitpunkt, Ort, Färbung und Verhalten des Vogels notiert und im besten Fall zusätzlich die Kamera gezückt werden. Wer entsprechende Beobachtungen macht, möge diese unter 0664/3436293 bzw. unter beobachtung@gmx.net melden.

Im Rahmen eines Monitorings unter Federführung des Nationalparks Hohe Tauern werden alle Beobachtungen zentral gesammelt und ausgewertet. Zudem werden die Lebenswege einzelner markierter Protagonisten dokumentiert. Aber nicht alle Bartgeier tragen einen Sender. Deshalb ist jede einzelne Sichtungsmeldung wichtig und ein weiterer Mosaikstein für das Erfolgsprojekt.