Banda Aceh – Zwei auf der indonesischen Insel Sumatra beheimatete Elefanten sind nach einem vermuteten Stromschlag tot aufgefunden worden. Wie die indonesische Nachrichtenagentur Antara am Dienstag mitteilte, kamen die beiden seltenen Tiere in der Provinz Aceh mit einem Elektrozaun in Berührung. Anwohner hätten die toten Elefanten am Sonntag gefunden. „Die Kadaver wurden samt der Stoßzähne gefunden. Wir gehen davon aus, dass sie durch den Stromschlag ums Leben kamen“, sagte der Direktor einer lokalen Naturschutzorganisation der Nachrichtenagentur Antara.

Ortsansässige hätten die Elektrozäune zur Abwehr von wilden Tieren aufgestellt. Nach Schätzungen der Artenschutzorganisation WWF leben noch weniger als 3000 Sumatra-Elefanten in der Wildnis. Sie werden deshalb als vom Aussterben bedroht eingestuft. Durch voranschreitende Abholzung und andere gewerbliche Tätigkeiten werden sie gezwungen, bei der Futtersuche Erntefelder zu plündern. (dpa)