Von Alexandra Plank

Innsbruck – Wölfe haben Nordtirol bisher nur durchstreift, aber sie sind noch nicht ansässig geworden. Das ist aber laut Experten nur eine Frage der Zeit. Der SPÖ-Landtagsklub fordert nach dem Säbelrasseln der Bauern und Jäger sowie führender ÖVP-Politiker einen sachlicheren Umgang mit dem Thema ein. Gemeinsam mit den wichtigsten Betroffenen solle an einem gedeihlichen Miteinander von Weidetieren und Wölfen gearbeitet werden. LA Thomas Pupp führt dazu aus, dass ein gut funktionierender Herdenschutz in Hinkunft das Gebot der Stunde sein werde. Er nennt auch interessante Zahlen: So leben in Italien und Rumänien bereits zwischen 1000 und 2000 beziehungsweise 3000 Wölfe. „In diesen beiden Ländern, in denen der Wolf nie ausgestorben war, ist es ganz selbstverständlich, die Herden mit Hirten und Herdenschutzhunden zu behirten“, so Pupp. Im Zuge der heftig geführten Diskussion verweisen Gegner des Wolfes immer auf die besondere Situation in Nordtirol. Hier sei das Problem, dass es nur wenig besiedelbare Fläche gebe und die Natur zudem intensiv von Freizeitsportlern und Touristen genutzt werde.

Christian Pichler ist Wolf-Experte des WWF. Er lässt derartige Argumente mit Hinweis auf die benachbarte Schweiz nicht gelten. „Ich habe mir dort den Herdenschutz angesehen. Es gibt rund 50 Wölfe und praktisch keine Probleme mehr.“ Der Naturschützer verweist auch darauf, dass die rechtlichen Vorgaben ganz klar für die Ansiedlung des Wolfes sprechen. „Deutsche Kollegen haben gelacht, als ich ihnen erzählt habe, die Tiroler wollten eine wolffreie Zone errichten“, sagt Pichler. Nicht nur über europäische Abkommen, sondern auch über internationale hat sich Österreich zum Wolfsschutz verpflichtet. „Es ist schon seltsam, wir fordern etwa von den Indern, dass sie den Tiger schützen, aber wenn es um Tiere geht, die bei uns erhaltenswert sind, wäre uns am liebsten, wir könnten sie alle verbieten“, kritisiert Pichler. Die Interessenvertreter würden ihren Klienten nur Lösungen vorgaukeln. „Es wäre wichtig, gleich einen Herdenschutz aufzubauen, um dann, wenn die Wölfe da sind, nicht Feuerwehr spielen zu müssen“, sagt der Tierschützer. Gegen den Wildverbiss in den Wäldern könne der Wolf indes zum Helfer für die Jäger werden.

LA Josef Schett von Impuls-Tirol ist selbst Schafzüchter. Er tritt auch dafür ein, dass die Zukunft der Wölfe von allen Beteiligten intensiv diskutiert wird. „Wir müssen aus diesem Thema die Emotionen herausnehmen und gemeinsam an praktikablen und effizienten Lösungen arbeiten“, hält der Osttiroler fest.