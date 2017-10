Niederösterreich

Fünf Schafe in Heiligenkreuz vor dem Abschuss gerettet

Am Glöckelberg in Heiligenkreuz haben Tierschützer in einer Rettungsaktion fünf herrenlose Schafe eingefangen. Der Besitzer hatte die Tiere zum Abschuss freigegeben, die Bewohner wollten das verhindern - mit Erfolg.