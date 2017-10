Innsbruck – Ein besonderes Schauspiel dürfte in der Nacht auf Samstag in Tirol am Himmel zu sehen sein: Der Sternschnuppenschauer der Orioniden quert die Erde und ist – glaubt man den Wettervorhersagen – auch über Österreich beobachtbar.

Wer „Sterndl schauen“ gehen will, sollte sein Glück zwischen Mitternacht und 5 Uhr in der Früh versuchen. Etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde flitzen dann mit einer Geschwindigkeit von rund 200.000 Stundenkilometern über den Nachthimmel, der laut ZAMG vor allem am Alpen-Hauptkamm und an der Alpensüdseite frei von Wolken sein sollte.

Staubspur des Halleyschen Kometen

Die Orioniden sind so etwas wie die Staubspur des Halleyschen Kometen, die die Erde jedes Jahr kreuzt. Heuer ist der Schauer generell zwischen 2. Oktober und 7. November unterwegs – in der Nacht auf den 21. Oktober wird er allerdings am ehesten sichtbar sein. Der Halleysche Komet selbst war zuletzt 1986 zu sehen und steht erst 2061 das nächste Mal auf dem Plan.

Weil die Sternschnuppen alle aus dem Sternbild Orion zu kommen scheinen, sind sie auch als Orioniden bekannt. Es handelt sich um schnelle Objekte die mit Geschwindigkeiten von über 200.000 Kilometer pro Stunde in die Atmosphäre eindringen. (TT.com)