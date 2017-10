Kramsach – Viele kennen das Naturschutzgebiet Wörgler Filz und einige auch die Söller Wiesen in Kundl, aber nur wenige das rund 5,5 Hektar große Schutzgebiet Loar, welches sich im Kramsacher Ortsteil Hagau befindet. „Diese drei Schutzgebiete sind unheimlich wertvoll, da sie die letzten erhaltenen Moorflächen des einstigen Inntalbodens sind“, erklärt Schutzgebietsbetreuer Philipp Larch. Im Jahre 1984 wurde die Loar zum Schutzgebiet erklärt. Das Gebiet befindet sich in Privatbesitz.

In der Loar wurden 2007 vom Biologen Alois Ortner 37 verschiedene Libellenarten dokumentiert. „In ganz Tirol gibt es in keinem Schutzgebiet mehr Libellenarten als in der Loar und sie ist sogar ein Libellen-Hotspot im gesamten Mitteleuropa“, betont der Schutzgebietsbetreuer. Weiters wurden 252 Schmetterlingsarten festgestellt. Derzeit läuft eine erneute Schmetterlings- und Libellenerhebung durch die Biologen Alois Ortner und Kurt Lechner, die Larch bereits darüber informierten, dass heuer auch wieder einige neue Schmetterlingsarten in der Loar nachgewiesen werden konnten. Ihr Endbericht mit allen Details ist ungefähr im Mai 2018 fertig. „Mit diesen Ergebnissen werden wir dann die nötigen Pflegemaßnahmen, welche wir allerdings vorher noch mit dem Grundeigentümer absprechen müssen, abstimmen“, erklärt der Schutzgebietsbetreuer.

Weiters gibt es in ganz Tirol einzig und allein in diesem Schutzgebiet sieben verschiedene Amphibienarten. Von Ende Oktober bis Mitte Mai ist das Sumpfgebiet in der Loar ausgetrocknet und füllt sich dann durch das Schmelzwasser der Berge und das Grundwasser des Inns. „Zwischen Ende Februar und Mitte April kann es schon mal vorkommen, dass mehr als 300 Kröten an einem Tag auf der Forststraße entlang der Loar anzutreffen sind“, erklärt Larch.

Eine weitere Besonderheit ist, dass in einem Umkreis von zehn Hektar 96 Vogelarten, außerdem 211 seltene Pflanzenarten wie die Sibirische Schwertlilie nachgewiesen werden konnten. (fh)