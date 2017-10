Von Veronika Spielbichler

Wörgl – „Vorteile nützen. Klima schützen“ lautet das Motto der landesweiten Initiative DoppelPlus, die mit der Ausbildung von 13 ehrenamtlichen Energie- und Klimacoaches in Wörgl gestartet ist. Am 21. Oktober endete das dreiwöchige Training für die Ehrenamtlichen, die ihr Wissen an Menschen in Haushalten mit geringem Einkommen weitergeben werden, mit der Verleihung eines Zertifikates im Beisein von LHStv. Ingrid Felipe.

„In Tirol leben rund 100.000 armutsgefährdete Personen, die einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres Einkommens für Energie und Mobilität aufwenden müssen. Die Initiative DoppelPlus schafft unter dem Motto eine Win-win-Situation für alle“, erklärt Doppelplus-Projektleiterin Petra Mautner. Kernstück des Projekts ist die Ausbildung von Energie- und Klimacoaches in den Bereichen Klimaschutz, Energie, Mobilität und Ernährung.

Wie viel Strom verbrauchen Geräte im Stand-by-Modus? Wie komme ich am günstigsten zur Arbeit oder in die Schule? Welche Lebensmittel sind gut für meine Familie und leistbar? Fragen wie diese werden die 13 ehrenamtlichen Energie- und Klimacoaches nun beantworten können. Zur Beratung nach Anmeldung unter Tel. 0699-1619 8337 rücken die neuen Energie- und Klimacoaches mit einem ganzen Rucksack voller Utensilien und Messgeräten aus. Die kostenlose Beratung können Menschen mit niedrigem Einkommen (Mindestsicherung, Ausgleichszulage, Anspruch auf Heizkostenzuschuss oder Mietzinsbeihilfe) in Anspruch nehmen.

„Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen“, erklärte LHStv. Ingrid Felipe, die den ehrenamtlichen Einsatz der Energie- und Klimacoache als zukunftsweisend sieht. Für die Initiative DoppelPlus stehen in vier Jahren rund eine Mio. Euro zur Verfügung. Zwei Drittel finanziert die EU, ein Drittel übernimmt großteils das Land, Sponsoren sind auch die Wörgler Stadtwerke. „Wir freuen uns, dass die Idee der Wörgler Energiesparhelfer auf das ganze Land übergeschwappt ist“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhard Jennewein und bedankte sich beim Verein Komm!unita für das bereits ausgezeichnete Vorzeige-Projekt. Die Initiative soll als fixer Bestandteil in der Energiestrategie Tirol 2050 energieautonom verankert werden. Der nächste Kurs startet am 3. November in Innsbruck. Weitere Infos auf www.doppelplus.tirol