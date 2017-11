Telfes – Ein Wolf streunt durchs Stubaital: Bereits Ende Oktober lief das Tier in Telfes im Stubaital im Bereich der Telfer Wiesen vor eine Wildkamera. Mehrere Experten hätten den Streuner auf dem Video eindeutig als Wolf identifiziert, berichtet Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Genauere Informationen zu dem Tier ließen sich allerdings nur über Losungen (Kot) oder Spuren an Kadavern gewinnen, was bisher nicht vorliege.

Keine Weidetiere gerissen

Meldungen über Beute-Schäden gebe es derzeit keine: „Aktuell liegen uns keine Hinweise oder Meldungen vor, dass der Wolf Nutztiere gerissen hat“, teilt Janovsky mit. Große Gefahr für Weidetiere bestehe zur Zeit ohnehin nicht – diese befänden sich wie jedes Jahr im Spätherbst bereits in den Ställen. Schafe und Ziegen, die in der Region aktuell noch auf den Wiesen sind, sollten über Nacht jedoch in die Ställe gebracht und besonders kontrolliert werden, so die Empfehlung.

Erst im April 2017 wurde in Fulpmes ein Wolf gesichtet. Kadaver von Nutztieren, die seither untersucht wurden, lieferten allerdings keine Hinweise dafür, dass ein Wolf am Werk gewesen sei. Das Ergebnis hätte immer auf Füchse gedeutet, schildert Janovsky im Gespräch mit der TT: „Wölfe ernähren sich prinzipiell von wildlebenden Tieren, Schafe sind eher die Ausnahme.“

„Menschliche Sicherheit ist nicht bedroht“

Dass es zu einer Begegnung zwischen Mensch und Wolf komme, sei laut dem Tiroler Experten unwahrscheinlich. Janovsky: „Die menschliche Sicherheit ist nicht bedroht.“ Wölfe sind von Natur aus vorsichtig und weichen dem Menschen aus. Das Tier anzufüttern sei allerdings nicht ratsam.

Ob der Wolf im Stubaital bleiben wird, könne man nicht voraussagen. Das Revier eines Wolfs hänge stark vom Beute-Angebot ab. In der Regel sind es aber an die hunderte Quadratkilometer. (jazz)